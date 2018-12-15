Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с 5-месячной дочкой отправились в первое путешествие

На днях Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко улетели на Мальдивы, о чем сообщили своим фолловерам в Instagram. Для дочери пары, 5-месячной Миланы, это путешествие стало первым. Молодая мама рассказала подписчикам, что девочка очень хорошо перенесла длительный перелет: «Полет отличный, я нисколько не сомневалась в нашей принцессе. Только плачет от отражающихся от воды лучей яркого солнца». На милом снимке семья Тарасовых позирует в пляжной одежде в стиле family-look: купальники Анастасии и Миланы, а также шорты Дмитрия выполнены из одинаковой ткани.