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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с 5-месячной дочкой отправились в первое путешествие

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анастасии Костенко

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Футболист и его супруга улетели отдыхать на Мальдивы.

На днях Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко улетели на Мальдивы, о чем сообщили своим фолловерам в Instagram. Для дочери пары, 5-месячной Миланы, это путешествие стало первым. Молодая мама рассказала подписчикам, что девочка очень хорошо перенесла длительный перелет: «Полет отличный, я нисколько не сомневалась в нашей принцессе. Только плачет от отражающихся от воды лучей яркого солнца». На милом снимке семья Тарасовых позирует в пляжной одежде в стиле family-look: купальники Анастасии и Миланы, а также шорты Дмитрия выполнены из одинаковой ткани.

«Такие солнечные!», «Хорошего отдыха!», «Дима просто счастлив и заметно похорошел», «Прекрасные! Берегите друг друга!», «Прекрасного отдыха красивой семье», «Настоящее семейное фото… молодые, красивые, счастливые…», — пишут фолловеры Костенко.

Стоит отметить, что Анастасия и Дмитрий часто отвечают на вопросы подписчиков. Недавно супруги рассказали, что уже собираются за вторым ребенком. Няни у Миланы попросту нет: ребенком занимаются мама и свекровь.

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