Дмитрий Шепелев рассказал, как воспитывает сына Жанны Фриске: «Меня злят родители, которые передоверяют детей планшетам»

«Я установил автоматическое ограничение — 20 минут в день — после чего телефон блокируется до завтра. Доступными остаются только аудио-книги и звонки. И сейчас самое интересное. Просматриваю статистику и вижу, что после блокировки, когда больше не доступны детские игры и приложения, сын сидит в "часах"(!) и "погоде2(!!) ну то есть тупо листает без смысла», — посетовал он.

«Вообще, я считаю, что гаджеты это круто, но в меру как сладкое или мультфильмы. Меня злят родители, которые передоверяют детей планшетам и мне жаль детей для которых гаджет - единственное лекарство от скуки и плохого аппетита. Мои ограничения пока еще работают. Но еще немного и юный хакер с легкостью их преодолеет, в этом нет сомнений. Что вы делаете, чтобы у вашего ребенка не включился мобильный зомби-режим? Как ограничиваете? p.s. Хорошая новость в том, что за неделю отдыха сын ни разу не вспомнил про свой гаджет», — поделился мыслями отец.

Для правильного развития мозга ребенка специалисты рекомендуют не показывать детям никаких экранов вплоть до 3 лет — это касается модных «развивашек» в том числе.