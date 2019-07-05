logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дмитрий Шепелев рассказал, как воспитывает сына Жанны Фриске: «Меня злят родители, которые передоверяют детей планшетам»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10
Фото: Instagram Дмитрия Шепелева
Дмитрий Шепелев купил 6-летнему Платону первый телефон.

«Я подарил сыну телефон. Думаю, вы понимаете как это трогательно: входящий звонок, а на экране самое родное имя. Он молниеносно, интуитивно освоил даже те функции, о существовании которых я не подозревал», — похвастался мужчина.

«Я установил автоматическое ограничение — 20 минут в день — после чего телефон блокируется до завтра. Доступными остаются только аудио-книги и звонки. И сейчас самое интересное. Просматриваю статистику и вижу, что после блокировки, когда больше не доступны детские игры и приложения, сын сидит в "часах"(!) и "погоде2(!!) ну то есть тупо листает без смысла», — посетовал он.

«Вообще, я считаю, что гаджеты это круто, но в меру как сладкое или мультфильмы. Меня злят родители, которые передоверяют детей планшетам и мне жаль детей для которых гаджет - единственное лекарство от скуки и плохого аппетита. Мои ограничения пока еще работают. Но еще немного и юный хакер с легкостью их преодолеет, в этом нет сомнений. Что вы делаете, чтобы у вашего ребенка не включился мобильный зомби-режим? Как ограничиваете? p.s. Хорошая новость в том, что за неделю отдыха сын ни разу не вспомнил про свой гаджет», — поделился мыслями отец.

Для правильного развития мозга ребенка специалисты рекомендуют не показывать детям никаких экранов вплоть до 3 лет — это касается модных «развивашек» в том числе.

После — ограничивать общение с гаджетами, разрешая общаться с техникой по 15-20 минут в день.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Гороскоп
Загрузка...