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Дмитрий Шепелев о воспитании 6-летнего сына Жанны Фриске: «Разрешил ему покрасить волосы»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Дмитрия Шепелева

36-летний Дмитрий Шепелев восхищен музыкальными вкусами Платона.

«Наши дети взрослеют быстрее, чем мы. Вы помните себя в 6 лет? Я да. Когда мне было шесть, я ходил в садик. Меня постоянно тошнило от манной каши и чая с молоком. Я ходил в позорных колготках. Они сползали с ноги и нелепо волочились по полу. Мой музыкальный максимум - пластинка с песнями из кинофильма "Жестокий романс". "Мохнатый шмель"... Это 1990-й год», — вспомнил шоумен.

«2019-й. Мой сын слушает Нирвану и просит на Новый год электрогитару! Ему скоро семь, он любит Нирвану и попросил разрешение покрасить волосы. Как у Курта. Реально наши дети взрослеют быстрее чем мы», — поделился он.

«Кстати, я разрешил сыну покрасить волосы», — заметил Дмитрий.

«Класс! Это Прекрасно», «Ееее, огонь папка», «Ну вы просто супер папа..никогда бы не разрешила своему ребенку в 6 лет покрасить волосы», «В шесть лет красить волосы? Дайте ему побыть ребенком», «Вы молодец, что разрешили! Замечательный папа», «У Платона отличный вкус», «Наше детство было иным, да», «Зато человек уже знает чего хочет», «Ребенок это белый лист, который приходит в жизнь и ничего не знает. И что вы ему дадите, то и будет. Что тут удивляться, если бы вы слушали "шмеля" и он бы это делал, не в садике же включают "нирвану"», «Вы удивительный папа, у Вашего сына достойный пример», «Уверена что вы воспитаете Платона настоящим мужчиной», — обсуждают подписчики блога.

А как считаете вы? Рано поощрять такие порывы, или уже пора?

Фото и видео: instagram

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