Дмитрий Шепелев о воспитании 6-летнего сына Жанны Фриске: «Разрешил ему покрасить волосы»

«Наши дети взрослеют быстрее, чем мы. Вы помните себя в 6 лет? Я да. Когда мне было шесть, я ходил в садик. Меня постоянно тошнило от манной каши и чая с молоком. Я ходил в позорных колготках. Они сползали с ноги и нелепо волочились по полу. Мой музыкальный максимум - пластинка с песнями из кинофильма "Жестокий романс". "Мохнатый шмель"... Это 1990-й год», — вспомнил шоумен.

«2019-й. Мой сын слушает Нирвану и просит на Новый год электрогитару! Ему скоро семь, он любит Нирвану и попросил разрешение покрасить волосы. Как у Курта. Реально наши дети взрослеют быстрее чем мы», — поделился он.