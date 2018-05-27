Дмитрий Маликов впервые показал маленького сына

Несколько часов назад известный певец и композитор Дмитрий Маликов представил свой новый клип на песню «Последний романтик». Нежное видео, пронизанное любовью, в миг покорило пользователей Сети. Главной интригой музыкального клипа стало появление 3-месячного Марка, младшего ребенка Дмитрия и Елены Маликовых.
Напомним, о том, что 48-летний музыкант и его 55-летняя супруга вновь стали родителями, стало известно 24 января. В одной из элитных клиник репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге суррогатная мать родила мальчика, которого назвали Марком. Многочисленные поклонники очень просят пару показать лицо сына, поэтому новый клип стал своеобразным ответом на эти просьбы. Отметим, для Дмитрия и Елены Марк стал вторым общим ребенком, у пары есть 18-летняя дочь Стефания. Кроме того, от первого брака у Елены есть дочь Ольга Изаксон.