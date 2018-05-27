Дмитрий и Полина Дибровы показали новорожденного малыша

«Красивые! Счастливые!А фотографии- сплошная нежность💕», «Какая любовь!», «Спасибо, что поделились семейными фото. С днём рождения», «Ну какие же чудесные фотографии) Счастья и здоровья имениннику», «Поздравляю от души вашу прекрасную семью!!!! Вы такая прекрасная пара🤗🤞счастья вам и вашим детям!!!!», «Дети милые, фото милые!», «Дети это счастье,радость и бесконечная любовь!Благополучия вашей семье!», «Потрясающие фотографии и ценные моменты жизни запечатлены», «Какая же сладость 😍😍😍😘😘😘 счастья Вашей семье!!!» — восхитились подписчики.

Напомним, Полина Наградова стала четвертой супругой Дмитрия Диброва. Пара воспитывает троих сыновей — Александра, Федора и Илью. Полина считает материнство своей главной работой и уверяет, что готова снова стать мамой.

Фото: instagram