Дмитрий и Полина Дибровы показали новорожденного малыша

В честь такого события супруга телеведущего Полина Диброва опубликовала несколько архивных фото, в том числе кадры, сделанные в первые минуты жизни мальчика. Один из снимков сделан в элитном роддоме, а новорожденного на руках держит счастливый отец, принимавший участие в родах. «Ну как я могла таить от вас эти фотографии? 😅 Смотреть всем! 🙏🏻 Какие же они маленькие, хорошенькие, с запахом молочка ... И как быстротечно время…» — написала под фотографиями многодетная мама.
«Красивые! Счастливые!А фотографии- сплошная нежность💕», «Какая любовь!», «Спасибо, что поделились семейными фото. С днём рождения», «Ну какие же чудесные фотографии) Счастья и здоровья имениннику», «Поздравляю от души вашу прекрасную семью!!!! Вы такая прекрасная пара🤗🤞счастья вам и вашим детям!!!!», «Дети милые, фото милые!», «Дети это счастье,радость и бесконечная любовь!Благополучия вашей семье!», «Потрясающие фотографии и ценные моменты жизни запечатлены», «Какая же сладость 😍😍😍😘😘😘 счастья Вашей семье!!!» — восхитились подписчики.
Напомним, Полина Наградова стала четвертой супругой Дмитрия Диброва. Пара воспитывает троих сыновей — Александра, Федора и Илью. Полина считает материнство своей главной работой и уверяет, что готова снова стать мамой.
Фото: instagram