Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дмитрий и Полина Дибровы показали новорожденного малыша

1 / 12
Фото из Instagram Полины Дибровой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Сегодня младшему сыну телеведущего Дмитрия Диброва Илье исполняется три года.

В честь такого события супруга телеведущего Полина Диброва опубликовала несколько архивных фото, в том числе кадры, сделанные в первые минуты жизни мальчика. Один из снимков сделан в элитном роддоме, а новорожденного на руках держит счастливый отец, принимавший участие в родах. «Ну как я могла таить от вас эти фотографии? 😅 Смотреть всем! 🙏🏻 Какие же они маленькие, хорошенькие, с запахом молочка ... И как быстротечно время…» — написала под фотографиями многодетная мама.

«Красивые! Счастливые!А фотографии- сплошная нежность💕», «Какая любовь!», «Спасибо, что поделились семейными фото. С днём рождения», «Ну какие же чудесные фотографии) Счастья и здоровья имениннику», «Поздравляю от души вашу прекрасную семью!!!! Вы такая прекрасная пара🤗🤞счастья вам и вашим детям!!!!», «Дети милые, фото милые!», «Дети это счастье,радость и бесконечная любовь!Благополучия вашей семье!», «Потрясающие фотографии и ценные моменты жизни запечатлены», «Какая же сладость 😍😍😍😘😘😘 счастья Вашей семье!!!» — восхитились подписчики.

Напомним, Полина Наградова стала четвертой супругой Дмитрия Диброва. Пара воспитывает троих сыновей — Александра, Федора и Илью. Полина считает материнство своей главной работой и уверяет, что готова снова стать мамой.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Как у бабушки»: платье Анастасии Костенко за 227 тысяч рублей вызвало волну критики
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики