Дмитрий и Елена Маликовы сообщили имя младшего сына

24 января этого года стало известно, что Дмитрий и Елена Маликовы стали родителями. В одной из элитных клиник Санкт-Петербурга суррогатная мать родила знаменитой паре сына.

Первыми имя ребенка узнали журналисты одного из таблоидов, им удалось увидеть свидетельство о рождении малыша. После этого Маликовы сами рассказали, какое имя дали мальчику.