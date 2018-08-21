Дмитрий и Анастасия Тарасовы показали лицо месячной дочери Миланы

Отметим, крестным папой Миланы Тарасовой стал игрок московского «Локомотива» Антон Миранчук, а крестной мамой — близкая подруга мамы малышки Ксения.

Напомним, по иронии судьбы, праздник в честь крещения дочери Тарасовы решили провести в ресторане-яхте «Чайка», где должна была состояться пресс-конференция Ольги Бузовой. Тем не менее, бывшие супруги Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова не встретились в стенах заведения, и оба мероприятия прошли в спокойной обстановке.