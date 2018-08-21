Дмитрий и Анастасия Тарасовы показали лицо месячной дочери Миланы

10 июля в семье Дмитрия и Анастасии Тарасовых произошло радостное событие — у пары родилась дочка, которую назвали Миланой. А вчера малышка прошла Таинство крещения и обрела крестных родителей. Футболист и его жена поделились несколькими нежными кадрами, на которых видно лицо их малютки-наследницы.
«Какая красоточка 👼», «Девочка просто прелесть! настоящее чудо», «Красавица, просто ангелочек!», «А носик-то папин😊», «Доченька-куколка», «Какая хорошенькая малышка😇», «Папина доча!», «Какая она прекрасная», «Девочка на маму похожа», «Просто прелесть ваша дочь», «Какая замечательная малышка», — восхитились снимками подписчики.
Отметим, крестным папой Миланы Тарасовой стал игрок московского «Локомотива» Антон Миранчук, а крестной мамой — близкая подруга мамы малышки Ксения.
Напомним, по иронии судьбы, праздник в честь крещения дочери Тарасовы решили провести в ресторане-яхте «Чайка», где должна была состояться пресс-конференция Ольги Бузовой. Тем не менее, бывшие супруги Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова не встретились в стенах заведения, и оба мероприятия прошли в спокойной обстановке.
Фото: instagram