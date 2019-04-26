«Диснейлейдим»: Юлия Проскурякова показала теплое семейное фото

«Как здорово, что вы со своей семьёй вместе отдыхаете! Столько эмоций у Веронички!!!», «Не перестаю восхищаться вашей семьей!!! А девчонка просто замечательная у вас, Вероничка!», «Какие же Вы классные!!!👍Отличного отдыха Вашей чудесной семье, Юлия!», «Красота! А самое главное, что Вы все вместе! Вы лучшие!», «Как же малышка похожа на папу», «Какие красивые, Какая прекрасная семья», «Какие фото красивые! Хочется смотреть и смотреть💗Вы Юля светитесь!!Дети рядом, все вместе СЧАСТЛИВЫ!!!», «Игорь с прекрасными девчонками», — восхищаются фолловеры Проскуряковой.