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«Диснейлейдим»: Юлия Проскурякова показала теплое семейное фото

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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой

Фото: Instagram Игоря Николаева
Семья Николаевых отдыхает в США.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев с дочкой Вероникой улетели отдыхать в США. В блогах знаменитой пары часто появляются фотографии из отпуска, который они проводят в компании Юлии Николаевой, старшей дочери композитора. Несколько часов назад Юлия Проскурякова поделилась фотографиями, сделанными в Диснейленде в Орландо. «Диснейлейдим» — лаконично подписала серию кадров жена композитора.

«Как здорово, что вы со своей семьёй вместе отдыхаете! Столько эмоций у Веронички!!!», «Не перестаю восхищаться вашей семьей!!! А девчонка просто замечательная у вас, Вероничка!», «Какие же Вы классные!!!👍Отличного отдыха Вашей чудесной семье, Юлия!», «Красота! А самое главное, что Вы все вместе! Вы лучшие!», «Как же малышка похожа на папу», «Какие красивые, Какая прекрасная семья», «Какие фото красивые! Хочется смотреть и смотреть💗Вы Юля светитесь!!Дети рядом, все вместе СЧАСТЛИВЫ!!!», «Игорь с прекрасными девчонками», — восхищаются фолловеры Проскуряковой.

Стоит отметить, что на днях Игорь Николаев показал редкий совместный снимок старшей и младшей дочек. Пользователи Сети обратили внимание на то, что Юлия Николаева очень похожа на молодую супругу своего отца Юлию Проскурякову: «Папины дочки, обе», «Старшая похожа на маму младшей! Мистика».

Больше о семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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