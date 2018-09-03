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Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дианы Арбениной

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44-летняя певица призналась, почему не разрешает детям общаться с отцом.

Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина стала мамой в 2010 году— в одном из американском госпитале она родила двойняшек Артема и Марту. Поскольку певица тщательно скрывала свою беременность и не афишировала имени отца своих детей, вокруг появления малышей сразу возникло множество слухов. Например, многие подозревали Диану в прохождении процедуры ЭКО. В недавнем откровенном интервью в шоу Ирины Шихман «А поговорить?» Арбенина вновь опровергла подобные домыслы: «Это был живой папа. Этим ограничимся, потому что сейчас человека обидим». Певица отметила, что считает «омерзительным» и «мерзким» афиширование «интересного положения», ведь главная цель будущей мамы — выносить малыша.

Арбенина вспомнила, как протекала ее беременность. Например, когда будущая мама узнала, что носит под сердцем двойню, она расплакалась прямо на кресле гинеколога. «Я принесла фотографию (снимок УЗИ — прим.ред.), предъявила отцу. Он хирург. Я ему протянула снимок. Он спросил: «Беременна, что ли?» Я ответила «да». Тогда он сказал: «Убери эту фотографию и никому не показывай»», — рассказала певица. Более того, беременность могла трагически прерваться, когда у Дианы внезапно открылось кровотечение. Однако она вовремя обратилась к врачам, и все, к счастью, закончилось благополучно.

На сегодняшний день восьмилетние Артем и Марта не общаются с папой. «Да, конечно, они спрашивают, кто их папа. «Почему мы не живем с папой?» — они задают вопрос. Потому что мы друг друга не любим. Потому что я не люблю папу, а он не любит меня. Они пока не общаются с отцом, не пришло время», — поделилась Диана Арбенина.

Стоит отметить, что артистка еще мечтает о детях. В планах Дианы взять ребенка из детского дома. «Предложила детям кого-нибудь усыновить, они только за. Для меня нет чужих детей. Я вообще крайне редко делю людей на чужих и своих. Я считаю, что если какой-то подонок (в данном случае — женщина, мужчину я не так осуждаю) бросил своего ребенка, а я имею возможность его взять к себе, то почему не взять? Возможно, все-таки решусь»», — признавалась певица в интервью.

Фото: instagram

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