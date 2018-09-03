Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях

Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина стала мамой в 2010 году— в одном из американском госпитале она родила двойняшек Артема и Марту. Поскольку певица тщательно скрывала свою беременность и не афишировала имени отца своих детей, вокруг появления малышей сразу возникло множество слухов. Например, многие подозревали Диану в прохождении процедуры ЭКО. В недавнем откровенном интервью в шоу Ирины Шихман «А поговорить?» Арбенина вновь опровергла подобные домыслы: «Это был живой папа. Этим ограничимся, потому что сейчас человека обидим». Певица отметила, что считает «омерзительным» и «мерзким» афиширование «интересного положения», ведь главная цель будущей мамы — выносить малыша.

Арбенина вспомнила, как протекала ее беременность. Например, когда будущая мама узнала, что носит под сердцем двойню, она расплакалась прямо на кресле гинеколога. «Я принесла фотографию (снимок УЗИ — прим.ред.), предъявила отцу. Он хирург. Я ему протянула снимок. Он спросил: «Беременна, что ли?» Я ответила «да». Тогда он сказал: «Убери эту фотографию и никому не показывай»», — рассказала певица. Более того, беременность могла трагически прерваться, когда у Дианы внезапно открылось кровотечение. Однако она вовремя обратилась к врачам, и все, к счастью, закончилось благополучно.