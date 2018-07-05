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«Девять врачей слаженно делали свою работу»: Лобода рассказала, как прошли ее вторые роды

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Светлана Лобода

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35-летняя певица Светлана Лобода недавно во второй раз стала мамой. А на днях звезда поделилась впечатлениями от родов в престижнейшем медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Светлана Лобода по-прежнему не раскрывает имени отца своей младшей дочери, появившейся на свет в конце мая этого года. Зато певица охотно общается с журналистами и рассказывает, как собирается совмещать материнство и карьеру — ведь уже через неделю после родов Светлана блеснула на премии Муз-ТВ в Москве.

«Сейчас много способов сохранять молоко и передавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобы каждые два дня я могла быть с дочкой», — заявила Лобода в интервью «Комсомольской правде».

Исполнительница также призналась, что в ее родильной палате не было близких, но при ней находились сразу 9 медиков: «Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно».

Напомним, у Светланы уже есть 7-летняя дочь Ева от украинского хореографа Андрея Царя. Отцом младшей малышки СМИ наперебой называют известного рокера Тилля Линдеманна, но Лобода пока хранит молчание.

Фото: Instagram

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