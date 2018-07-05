«Девять врачей слаженно делали свою работу»: Лобода рассказала, как прошли ее вторые роды

Светлана Лобода по-прежнему не раскрывает имени отца своей младшей дочери, появившейся на свет в конце мая этого года. Зато певица охотно общается с журналистами и рассказывает, как собирается совмещать материнство и карьеру — ведь уже через неделю после родов Светлана блеснула на премии Муз-ТВ в Москве.

«Сейчас много способов сохранять молоко и передавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобы каждые два дня я могла быть с дочкой», — заявила Лобода в интервью «Комсомольской правде».