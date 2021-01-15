Девушка забеременела собственной племянницей
В начале 2018 года Микела Нуно в возрасте 37 лет вместе 38-летним мужем Алексом решила завести третьего ребенка. Однако доктора удивили ее диагнозом: в апреле стало известно, что у женщины появилась злокачественная опухоль шейки матки. Врачи советовали американке поторопиться - они рекомендовали ей родить малыша, а потом сразу удалить матку.
В течение года пара безуспешно пыталась зачать ребенка, Нуно испугалась, что онкология может серьезно развиться. Тогда влюбленные нашли суррогатную мать. Им стала родная сестра Микелы, 31-летняя Анжелика Диджория, которая воспитывает троих детей.
Selfless woman pregnant with her own niece after stepping in as sister's surrogate https://t.co/nw4nr2WuFY pic.twitter.com/SHtOPtNdPE— Brad Jolly (@bradjolly92) January 13, 2021
Родственница забеременела уже после первой подсадки эмбриона. В ноябре 2020 года выяснилось, что ребенок развивается с некоторыми патологиями: он растет с печенью, кишечником и желудком наружу. Врачи посоветовали прервать беременность, однако суррогатная мать, ее сестра с мужем отказались. Малыш должен родиться в апреле 2021 года. Сразу после появления на свет ему предстоит операция.
«Я всегда хотела троих детей. Мы потеряли одну девочку, прежде чем родили двоих детей, и это было ужасно. Этот ребенок спас мне жизнь, потому что я бы никогда не пошла на обследование и не узнала бы о кисте, если бы не желание иметь третьего ребенка», - резюмировала Микела, работающая менеджером по продажам в Иллинойсе, США.
Фото: pixabay.com
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