Девушка забеременела собственной племянницей

В начале 2018 года Микела Нуно в возрасте 37 лет вместе 38-летним мужем Алексом решила завести третьего ребенка. Однако доктора удивили ее диагнозом: в апреле стало известно, что у женщины появилась злокачественная опухоль шейки матки. Врачи советовали американке поторопиться - они рекомендовали ей родить малыша, а потом сразу удалить матку.

В течение года пара безуспешно пыталась зачать ребенка, Нуно испугалась, что онкология может серьезно развиться. Тогда влюбленные нашли суррогатную мать. Им стала родная сестра Микелы, 31-летняя Анжелика Диджория, которая воспитывает троих детей.