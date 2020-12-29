Девушка родила собственную сестру
25-летняя девушки из города Инвернесс решила помочь 49-летней матери Фэй, а также 46-летнему отчиму Саммерсу Эндрю. Пара много лет хотела иметь ребенка, но не смогла зачать его. Мать и отчим предложили молодой девушке стать суррогатной матерью.
Врачи хотели создать эмбрион с использованием спермы Эндрю и одной из замороженных в 2014 году яйцеклеток Фэй. Однако выяснилось, что яйцеклетка нежизнеспособна. Тогда Холли выступила еще и донором яйцеклетки.
Hollie Summers, 25, carried baby sister Willow for her mumhttps://t.co/DO9UCgFv9S— Sunday Mail (@Sunday_Mail) December 27, 2020
Саммерс родила девочку по имени Уиллоу в октябре 2020 года. Роды длились 41 час. При этом у 25-летней шотландки уже есть трехлетняя дочь Арвен. Холли считает, что рожденная ею дочь полностью является ребенком матери.
«Я родила Уиллоу и отдала ее сразу матери, без капли сомнения. Уиллоу была рождена при помощи моей яйцеклетки и спермы Эндрю, но у нее единственная мать, и это точно не я», - объяснила она.
Как добавила Саммерс, ее мать и отчим долгие годы пытались завести ребенка с тех пор, как поженились. Семья намерена рассказать о происхождении Уиллоу, когда она подрастет. «Она родилась в любви, а это самое главное», - подчеркнула суррогатная мать.
Фото: pexels.com
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