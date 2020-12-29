Девушка родила собственную сестру

Саммерс родила девочку по имени Уиллоу в октябре 2020 года. Роды длились 41 час. При этом у 25-летней шотландки уже есть трехлетняя дочь Арвен. Холли считает, что рожденная ею дочь полностью является ребенком матери.

«Я родила Уиллоу и отдала ее сразу матери, без капли сомнения. Уиллоу была рождена при помощи моей яйцеклетки и спермы Эндрю, но у нее единственная мать, и это точно не я», - объяснила она.

Как добавила Саммерс, ее мать и отчим долгие годы пытались завести ребенка с тех пор, как поженились. Семья намерена рассказать о происхождении Уиллоу, когда она подрастет. «Она родилась в любви, а это самое главное», - подчеркнула суррогатная мать.