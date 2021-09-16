Девушка год ни с кем не встречалась и неожиданно узнала, что ждет ребенка
«Я пошла к врачам, потому что у меня начинались приступы два или три раза в неделю. Они сопровождались головокружением и сильной колющей болью в животе. В такие моменты я буквально не могла двигаться и ходить», — сказала Саманта Гибсон.
По словам героини материала, по результатам анализа крови врачи сообщили, что у нее высокий уровень ХГЧ и поздравили с беременностью. Саманта была шокирована, поскольку забеременеть в ее случае было невозможно: она не была с мужчиной более года. Врачи не могли объяснить случившееся и посоветовали пересдать анализы.
@gibson_sammi
Had a real Jayne the virgin moment back then😂 Story time?😂😂#fypシ♬ original sound - Pandemic Problems
«Я предполагаю, что мой анализ крови был перепутан с другим пациентом, ведь я не беременна. Мне нужно вернуться к врачам, потому что меня все еще беспокоят колющие боли в животе», — призналась девушка.
Как сообщает The Sun, соответствующее видео набрало практически миллион просмотров. Некоторые пользователи Сети писали в комментариях возможные диагнозы, в большинстве своем среди них были «женские» заболевания вроде эндометриоза или кист яичников.
Фото: freepik.com