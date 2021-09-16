Девушка год ни с кем не встречалась и неожиданно узнала, что ждет ребенка

«Я пошла к врачам, потому что у меня начинались приступы два или три раза в неделю. Они сопровождались головокружением и сильной колющей болью в животе. В такие моменты я буквально не могла двигаться и ходить», — сказала Саманта Гибсон.

По словам героини материала, по результатам анализа крови врачи сообщили, что у нее высокий уровень ХГЧ и поздравили с беременностью. Саманта была шокирована, поскольку забеременеть в ее случае было невозможно: она не была с мужчиной более года. Врачи не могли объяснить случившееся и посоветовали пересдать анализы.