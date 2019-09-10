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Близнецы появились на свет с 30 переломами и выжили вопреки прогнозам врачей

То что произошло с Амалией и Хоуп Мотворт из английского городка Халл иначе как чудом не назовешь. Будучи в материнской утробе, у девочек развилось редкое заболевание - несовершенный остеогенез. Несмотря на то, что еще не успев родиться, малышки получили множественные переломы, им все же удалось выжить.

Как рассказала мама близняшек, 34-летняя Клер Мотворт, девочки были зачаты с помощью процедуры ЭКО, после того как ее многолетние попытки забеременеть естественным путем не увенчались успехом.

Узнав о скором пополнении в семье, Клер с мужем были на седьмом небе от счастья. Однако их радость продлилась совсем недолго. Уже на 13 неделе УЗИ показало, что у девочек одна на двоих плацента. Скорее всего это и послужило причиной последующих осложнений, сообщает британское издание Daily Mail.

Фото: vostock-photo

Дальнейшие обследования выявили у Амалии и Хоуп редчайшую болезнь - несовершенный остеогенез, заболевание характеризующееся чрезмерной ломкостью костей. Врачи предвещали еще не рожденным малышкам летальный исход.

Однако Клер смогла доносить близняшек до 35 недель. Амелия родилась с весом 2 кг 300 гр , а Хоуп и того меньше, всего 900 грамм. У каждой малышки насчитывалось по 15 переломов. Сразу же после рождения их подключили к аппарату искусственного дыхания.

Амелию выписали домой уже через 2 недели, а вот Хоуп повезло меньше. С диагнозами острая сердечная недостаточность, повышенное давление и хроническое заболевание легких, она провела в больницах в общей сложности 9 месяцев.

Несмотря на свой страшный диагноз, сестры мало помалу продолжают расти и развиваться. Так в возрасте 10 месяцев Амелия научилась сидеть, а Хоуп - переворачиваться на животик. Первые большие успехи дочек радуют и одновременно пугают их маму Клер.

Каждый раз, когда близняшки чихают или переворачиваются, может закончится переломом. Даже детская манжетка для измерения давления может легко повредить их хрупкие косточки. Тем не менее, семья надеется только на лучшее и с нетерпением ждет от дочек новых успехов.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

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