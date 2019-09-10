Близнецы появились на свет с 30 переломами и выжили вопреки прогнозам врачей

Дальнейшие обследования выявили у Амалии и Хоуп редчайшую болезнь - несовершенный остеогенез, заболевание характеризующееся чрезмерной ломкостью костей. Врачи предвещали еще не рожденным малышкам летальный исход.

Однако Клер смогла доносить близняшек до 35 недель. Амелия родилась с весом 2 кг 300 гр , а Хоуп и того меньше, всего 900 грамм. У каждой малышки насчитывалось по 15 переломов. Сразу же после рождения их подключили к аппарату искусственного дыхания.

Амелию выписали домой уже через 2 недели, а вот Хоуп повезло меньше. С диагнозами острая сердечная недостаточность, повышенное давление и хроническое заболевание легких, она провела в больницах в общей сложности 9 месяцев.

Несмотря на свой страшный диагноз, сестры мало помалу продолжают расти и развиваться. Так в возрасте 10 месяцев Амелия научилась сидеть, а Хоуп - переворачиваться на животик. Первые большие успехи дочек радуют и одновременно пугают их маму Клер.

Каждый раз, когда близняшки чихают или переворачиваются, может закончится переломом. Даже детская манжетка для измерения давления может легко повредить их хрупкие косточки. Тем не менее, семья надеется только на лучшее и с нетерпением ждет от дочек новых успехов.