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«Детский экстрим»: Владимир Пресняков показал зимние развлечения своей семьи

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном Артемием

Фото: Instagram Владимира Преснякова

Дети из семейства Пресняковых-Подольских устроили соревнования на санках.

Видео, которое опубликовал в своем блоге Владимир Пресняков, заставило поволноваться его поклонников. «Настоящая зима», «Как у вас там весело))))», «Ой, как опасно! Я успела испугаться за девочку», «У меня сердце замерло», «Детский экстрим», «А что, внизу никто не ловит детей?», «У вас прям боулинг... Лыжники как кегли», «Ну как лыжники на горке детской?!», «Вы просто. Супер. Так держать отдыхать семьями это круто молодцы», «Какие вы классные, а мы что-то в эту зиму с простудами дома засели», «Какая прекрасная семья», «Мама, папа, вам нужно еще ребенка», — обсуждают увиденное они.

А вы любите зимние развлечения?

Фото и видео: instagram

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