Дети Сергея Лазарева, Жасмин и Славы трогательно поздравили всех с Днем Победы

9 мая вся в России отмечают 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Знаменитости выкладывают фотографии своих дедов и бабушек, приблизивших ценой невероятных испытаний этот великий день. Они говорят им слова благодарности и желают долгих лет жизни ныне здравствующим героям, труженикам тыла и всем, кто прошел ад войны.

Но самые трогательные поздравления с Днем победы сегодня идут от малышей. Так, сын Сергея Лазарева, одетый в форму, записал трогательное видео с поздравлением и спел для ветеранов песню. В конце видеоролика мальчик задорно крикнул: «Ураааа!!!». Одновременно с видео Сергей Лазарев написал такие слова поздравления: «Главное, чтобы молодое поколение помнило о подвигах наших предков, и никогда не сталкивалось с подобными жуткими событиями!! С Праздником! С Великой победой!! С 9 мая!».