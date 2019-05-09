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Дети Сергея Лазарева, Жасмин и Славы трогательно поздравили всех с Днем Победы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дочери певицы Славы — Саша и Тоня

Фото: Instagram
Они прочли стихи в честь великого праздника.

9 мая вся в России отмечают 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Знаменитости выкладывают фотографии своих дедов и бабушек, приблизивших ценой невероятных испытаний этот великий день. Они говорят им слова благодарности и желают долгих лет жизни ныне здравствующим героям, труженикам тыла и всем, кто прошел ад войны.

Но самые трогательные поздравления с Днем победы сегодня идут от малышей. Так, сын Сергея Лазарева, одетый в форму, записал трогательное видео с поздравлением и спел для ветеранов песню. В конце видеоролика мальчик задорно крикнул: «Ураааа!!!». Одновременно с видео Сергей Лазарев написал такие слова поздравления: «Главное, чтобы молодое поколение помнило о подвигах наших предков, и никогда не сталкивалось с подобными жуткими событиями!! С Праздником! С Великой победой!! С 9 мая!».

Трехлетний сын певицы Жасмин Мирончик тоже выучил стихотворение и мило прочел его. Выступление сына певица прокомментировала: «Устами ребенка глаголет истина!!! Мирного неба нашим детям!!! С Днем Великой Победы! Ура! Ура! Ура!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Певица Слава отдыхает с семьей в Сочи. Там они с семилетней дочкой Тоней посмотрели парад победы и спели гимн Российской Федерации. Слава отметила, что для нее это праздник со слезами на глазах: «Пусть будет мир во всем мире!!!!!всегда плачу в этот великий день (даже слова гимна перепутала) спасибо нашим ветеранам за мирное небо над головой! все мы,и дети наши и правнуки и прапраправнуки и все следующие поколения будем помнить ваш великий подвиг!!!С днем Великой победы!!!!!»

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям с Днем Победы.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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