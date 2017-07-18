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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма донашивают вещи друг за другом

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с новорожденным Луи
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В Сети заметили, что дети королевской семьи носят одинаковые вещи.

Принято считать, что королевские семьи живут в полном достатке и ни в чем не нуждаются. Но пользователи Сети заметили, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма донашивают вещи друг за другом. Причем родители вовсе это не стесняются: на официальных снимках принц Джордж, принцесса Шарлотта и новорожденный принц Луи появляются в одной и той же одежде.

Костюмчик, в котором был запечатлен маленький Луи, хранился в королевском гардеробе целых три года: до него его носила принцесса Шарлотта. Сама же Шарлотта донашивала кардиган за старшим братом Джорджем, пишет «Летидор».

Ранее журнал People отмечал, что Шарлотта донашивает совсем винтажные туфельки: в них принц Гарри, который приходится ей дядей, надевал в 1986 году.

Саму же Кейт часто замечали в магазинах бюджетных брендов одежды. Она даже ходила в секонд-хенд!

А как относитесь вы к такой бережливости?

Фото: globallookpress, people, letidor

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