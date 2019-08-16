«Дети голосуют за мир»: Алла Пугачева показала неожиданное фото своих пятилетних детей

70-летняя Алла Пугачева не такой активный пользователь социальных сетей, как ее супруг, шоумен Максим Галкин, однако и в ее блоге нередко появляются фотографии пятилетних детей Лизы и Гарри. Свежий снимок, опубликованный в Instagram Примадонны, вероятно, был сделан на детском празднике, куда были приглашены двойняшки и их племянница, семилетняя дочь Кристины Орбакайте Клавдия. «Дети голосуют за МИР!#мирумир#митингБэби», — подписала кадр Алла Борисовна.