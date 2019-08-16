«Дети голосуют за мир»: Алла Пугачева показала неожиданное фото своих пятилетних детей

70-летняя Алла Пугачева не такой активный пользователь социальных сетей, как ее супруг, шоумен Максим Галкин, однако и в ее блоге нередко появляются фотографии пятилетних детей Лизы и Гарри. Свежий снимок, опубликованный в Instagram Примадонны, вероятно, был сделан на детском празднике, куда были приглашены двойняшки и их племянница, семилетняя дочь Кристины Орбакайте Клавдия. «Дети голосуют за МИР!#мирумир#митингБэби», — подписала кадр Алла Борисовна.
«Мир тоже голосует за детей», «Лиза - самая яркая болельщица «За Мир!»», «Мне нравятся живые, жизненные, не постановочные фото....🤗 Все дети за МИР!», «Какие счастливые», «Какая мощная фотография», «Какая энергетика мощная идет с фото. Супер фото», «По-моему, они просто орут😊», «Счастливое детство!!!! Миру Мир на Земле!!!!!» — обсуждают фотографию подписчики.
Больше об Алле Пугачевой и ее детям вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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