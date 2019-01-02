Дети Филиппа Киркорова порадовали Деда Мороза песней на английском языке

В минувшем году дети Филиппа Киркорова преподнесли немало приятных сюрпризов отцу. Встречая 2019 год, 7-летняя Алла-Виктория и 6-летний Мартин спели приглашенному звездным папой Дедушке Морозу песню. Но не обычную, а на иностранном языке.
«НОВЫЙ ГОД 2019 в нашей семье..», — поделился видео гордый отец.
Поклонники восхищены тем, как уверенно дети поют по-английски. «У талантливого папы — талантливые наследники», — комментируют они.
Дети Филиппа Киркорова занимаются в элитном дошкольном заведении неподалеку от загородного дома, в котором живут, посещают школу танцев «Тодес», в свободное от занятий время за ними присматривают две гувернантки.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram