Дети болеют за родителей: как психологическое состояние матери влияет на здоровье ребенка

Психосоматика — направление в медицине и психологии, которое изучает, как переживания и душевное неблагополучие влияют на физическое здоровье человека, вызывая различные заболевания. Об этом сообщил «Пятый канал».

Эксперт считает, что многие детские заболевания возникают из-за проблем в детско-родительских отношениях. Однако в первую очередь причина именно в тесной связи ребенка с мамой, особенно до достижения им 12-летнего возраста. «Ребенок от 0 до 12 лет — это лакмусовая бумажка всего того, что происходит в семейной системе. Прекрасно видя и считывая состояния мамы, все переживания, ощущения, в том числе подавленные эмоции, ребенок стремится облегчить ее состояние», — объяснила психолог. Это происходит неосознанно и происходит для того, чтобы родители выполняли свои функции. Ребенок, замечая подавленное состояние матери или отца, старается взять весь удар на себя и начинает страдать как душено, так и физически.

Аллергические реакции, кашель и проблемы с желудочно-кишечным трактом возникают как трансляция негативного состояния мамы. Расстройства живота свидетельствует, например, о непосильной задаче, которую на себя взвалила мать, а дети это за нее «переваривают». Кожные заболевания, вроде высыпаний и диатеза, проявляются в следствие прерванного контакта мама-ребенок.

«Взаимосвязь очень тесная: ребенок рос в вашей матке 9 месяцев, у вас была взаимосвязь и на клеточном уровне, и на энергетическом», — заключила Анастасия Коткова.