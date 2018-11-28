Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сочинили рэп о своей непростой жизни

Видео, которое опубликовал в своем блоге Максим Галкин, растрогало и восхитило поклонников звездной семьи. Маленькие Лиза и Гарри сочинили рэп и посвятили его маме.

«Гарику и Лизе понравилось выступление юного рэпера в одном из выпусков "Лучше Всех!" и они увлеклись рэп-импровизациями. Вот как это выглядит. Сами сочиняют — сами читают — самим нравится — все в традициях рэпа», — написал шоумен.

Согласно традициям рэпа, звездные дети пожаловались на свою непростую жизнь. Оказалось, что их беспокоит, что иногда мама не ночует дома, не покупает им то, что они хотят, а Лиза посетовала, что не умеет кататься на роликах.