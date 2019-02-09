«Держи меня за руку»: жена Хабенского показала первое фото с новорожденной дочкой

Актрисе и ее мужу тут же поступило множество поздравлений от звездных друзей и поклонников: «С Рождением маленького такого желанного счастья! Ура», «Пусть растет здоровой умненькой красивой и счастливой, на радость маме и папе!», «Какая рученька крохотная!!!! Оля, уииииии!!!», «Оля, пусть счастливы и здоровы будут все дети) А вас поздравляю от души! быть мамой это волшебно», «Огромного счастья вашей семье» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Девочка, которую родила Ольга, стала ее вторым общим ребенком с мужем (у пары подрастает 2-летняя дочь Саша) и третьим — для Константина. Его 11-летний сын Иван, родившийся в браке с Анастасией Смирновой, скончавшейся в 2008 году от рака головного мозга, живет с бабушкой в Барселоне.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram