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«Держи меня за руку»: жена Хабенского показала первое фото с новорожденной дочкой

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Константин Хабенский и Ольга Литвинова

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38-летняя Ольга Литвинова выложила первый трогательный снимок после того, как стала мамой во второй раз.

1 февраля Константин Хабенский и Ольга Литвинова вновь стали родителями: на свет появилась их младшая дочь, имя которой супруги пока не называют. Не выкладывала пара и фото малышки — до сегодняшнего дня, 9 февраля. В микроблоге Ольги был опубликован трогательный снимок, на котором молодая мама показывает ручку дочки на ладони мужа.

«Держи меня за руку», — так лаконично и нежно подписала Литвинова черно-белый кадр.

Актрисе и ее мужу тут же поступило множество поздравлений от звездных друзей и поклонников: «С Рождением маленького такого желанного счастья! Ура», «Пусть растет здоровой умненькой красивой и счастливой, на радость маме и папе!», «Какая рученька крохотная!!!! Оля, уииииии!!!», «Оля, пусть счастливы и здоровы будут все дети) А вас поздравляю от души! быть мамой это волшебно», «Огромного счастья вашей семье» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Девочка, которую родила Ольга, стала ее вторым общим ребенком с мужем (у пары подрастает 2-летняя дочь Саша) и третьим — для Константина. Его 11-летний сын Иван, родившийся в браке с Анастасией Смирновой, скончавшейся в 2008 году от рака головного мозга, живет с бабушкой в Барселоне.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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