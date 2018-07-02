«Деловая девушка растет»: младшая дочь Татьяны Навки показала характер

Надя Пескова — дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и российского государственного деятеля Дмитрия Пескова. Несмотря на свой юный возраст (в августе ей исполнится 4 года), малышка растет очень деловой. Эту ее черту заметила мама и поделилась с подписчиками блога забавным видеороликом.
«Ну очень деловая девушка растет! И походка уже выработанная! Что же будет дальше???», — подписала мама.
«Ну колбаса деловая. Умора!!!!!», «Извините.время деньги.спешу», «Некогда ей баловаться-плавание, Лыжи, музыка, гимнастика, языки.....», «Самостоятельный человечек», «Гены хорошие с обеих сторон», «От осинки не родится апельсинка», «Людмила Прокофьевна», «Даа) походочка деловая))», «Ну мадама))))», «А дальше в президенты!!!!», «Молодое поколение рулит!!!», — обсуждают подписчики Татьяны.
Фото: instagram