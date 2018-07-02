«Деловая девушка растет»: младшая дочь Татьяны Навки показала характер

Надя Пескова — дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и российского государственного деятеля Дмитрия Пескова. Несмотря на свой юный возраст (в августе ей исполнится 4 года), малышка растет очень деловой. Эту ее черту заметила мама и поделилась с подписчиками блога забавным видеороликом.

«Ну очень деловая девушка растет! И походка уже выработанная! Что же будет дальше???», — подписала мама.