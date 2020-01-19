«Делегирование обязанностей»: Светлана Зейналова показала, как ее старшая дочь заботится о маленькой сестре
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Фото: Instagram Светланы Зейналовой
У телеведущей Светланы Зейналовой две дочери: старшей, Саше, в этом году исполнится 11 лет, а младшей, Веронике, — два года. В своем блоге знаменитая мама часто делится забавными фото и видео с дочками, а несколько часов назад подписчики увидели ролик, как Саша чистит зубы младшей сестре: «Взросление... Мама решила делегировать часть обязанностей другому ответственному человеку 😂 мне Вероника не даётся чистить зубы - теперь это будет делать Саша. Всё😁😁 шальное беззаботное детство заканчивается-начинаются будни взрослого человека. Теперь у нас «ОВЗ» - переводится как «Взросление. Ответственность. Забота»».
«Какая Саша молодец», «Санька умничка какая! Мамина помощница!», «Похоже, Веронике веселее, чем Саше, от этой затеи», «Молодец Саша👍👍👍👍 умница, помощница», «Смешные такие», « Сашенька ,молодец ! Умница просто ! Так заботится о младшей сестричке ! 👍💕💖», — комментируют фолловеры Зейналовой.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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