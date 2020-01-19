«Делегирование обязанностей»: Светлана Зейналова показала, как ее старшая дочь заботится о маленькой сестре

У телеведущей Светланы Зейналовой две дочери: старшей, Саше, в этом году исполнится 11 лет, а младшей, Веронике, — два года. В своем блоге знаменитая мама часто делится забавными фото и видео с дочками, а несколько часов назад подписчики увидели ролик, как Саша чистит зубы младшей сестре: «Взросление... Мама решила делегировать часть обязанностей другому ответственному человеку 😂 мне Вероника не даётся чистить зубы - теперь это будет делать Саша. Всё😁😁 шальное беззаботное детство заканчивается-начинаются будни взрослого человека. Теперь у нас «ОВЗ» - переводится как «Взросление. Ответственность. Забота»».