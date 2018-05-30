Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Декрет и токсикоз: 41-летняя Диана Крюгер больше не скрывает беременность

1 / 10
Диана Крюгер
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Похоже, голливудская и европейская актриса Диана Крюгер не намерена и дальше скрывать свое интересное положение.

После того, как на нескольких крупных светских мероприятиях красавица-блондинка Диана Крюгер начала появляться в платьях свободного кроя, скрывающих живот, в Сети зашептались о ее беременности. Кажется, сплетники оказались правы: накануне актриса опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она выглядит измученной токсикозом.

Кроме того, Диана уже давно не появлялась на публике, и ее друзья сообщили в интервью американскому журналу Us Weekly, что звезда отменила все съемки чуть ли не на два года вперед.

Отцом малыша станет возлюбленный Крюгер, 49-летний Норман Ридус. Напомним, ради брутального исполнителя роли Дэрила в популярном сериале «Ходячие мертвецы» Диана ушла от бывшего гражданского супруга Джошуа Джексона. Звезда также была замужем за французом Гийомом Кане.

Но именно от Нормана Диана решилась родить своего первенца. Для нее особенности беременности пока в новинку, а вот у Ридуса уже есть 18-летний сын Мингус от модели Хелены Кристенсен.

Фото: Hubert Boesl, Regina Wagner, IFC Films / Global Look Press, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения