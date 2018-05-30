Декрет и токсикоз: 41-летняя Диана Крюгер больше не скрывает беременность

После того, как на нескольких крупных светских мероприятиях красавица-блондинка Диана Крюгер начала появляться в платьях свободного кроя, скрывающих живот, в Сети зашептались о ее беременности. Кажется, сплетники оказались правы: накануне актриса опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она выглядит измученной токсикозом.

Кроме того, Диана уже давно не появлялась на публике, и ее друзья сообщили в интервью американскому журналу Us Weekly, что звезда отменила все съемки чуть ли не на два года вперед.