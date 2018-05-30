Декрет и токсикоз: 41-летняя Диана Крюгер больше не скрывает беременность

После того, как на нескольких крупных светских мероприятиях красавица-блондинка Диана Крюгер начала появляться в платьях свободного кроя, скрывающих живот, в Сети зашептались о ее беременности. Кажется, сплетники оказались правы: накануне актриса опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она выглядит измученной токсикозом.
Кроме того, Диана уже давно не появлялась на публике, и ее друзья сообщили в интервью американскому журналу Us Weekly, что звезда отменила все съемки чуть ли не на два года вперед.
Отцом малыша станет возлюбленный Крюгер, 49-летний Норман Ридус. Напомним, ради брутального исполнителя роли Дэрила в популярном сериале «Ходячие мертвецы» Диана ушла от бывшего гражданского супруга Джошуа Джексона. Звезда также была замужем за французом Гийомом Кане.
Но именно от Нормана Диана решилась родить своего первенца. Для нее особенности беременности пока в новинку, а вот у Ридуса уже есть 18-летний сын Мингус от модели Хелены Кристенсен.
Фото: Hubert Boesl, Regina Wagner, IFC Films / Global Look Press, Instagram