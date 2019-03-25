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«Даже после рождения бейби я боюсь есть сырое»: Виктория Лопырева рассказала о своем рационе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram
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35-летняя модель рассказала о том, что ест сейчас, когда кормит маленького сына Марка Лионеля грудью.

После рождения сына Виктория Лопырева решила кормить его грудью, поэтому для нее сейчас особенно актуален вопрос собственного питания. Молодая мама захотела посоветоваться с фолловерами на эту тему, написав в своем микроблоге о своем повседневном рационе.

«Девочки, поговорим о диете во время кормления грудью) в чем вы себя ограничивали и почему? В Америке врачи разрешают все, но в меру, кроме, пожалуй, молочных продуктов. Я не употребляла молочку и до беременности (иногда немного молока в кофе), хотя отношусь к тем людям у которых она усваивается. Не ем ягоды, но, опять же, ягоды и фрукты я в принципе не очень люблю, поэтому никаких особых изменений в питании нет. Стараюсь не есть шоколад, но легко заменяю любимый «Сникерс» (в районе 5-6 вечера мне всегда хочется чего-то сладкого с кофе или чаем) на протеиновый коктейль (на растительном белке) со вкусом peanut butter) например на кокосовом молоке) получается сладко и питательно)) Тем более, что рыбу готовую я не очень люблю, а мясо каждый день есть тяжеловато. Кстати, даже после рождения бейби я боялась есть сырое (хотя до беременности это была моя основная еда — сашими) ,а белок получать необходимо и во время кормления, и после», — рассказала Лопырева (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, Виктория впервые стала мамой 6 февраля этого года. Девушка родила новому возлюбленному Игорю Булатову сына. Ради Виктории и своего уже третьего ребенка Игорь ушел из предыдущей семьи и с работы — он был вице-президентом «Ташир Групп».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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