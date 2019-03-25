«Даже после рождения бейби я боюсь есть сырое»: Виктория Лопырева рассказала о своем рационе

«Девочки, поговорим о диете во время кормления грудью) в чем вы себя ограничивали и почему? В Америке врачи разрешают все, но в меру, кроме, пожалуй, молочных продуктов. Я не употребляла молочку и до беременности (иногда немного молока в кофе), хотя отношусь к тем людям у которых она усваивается. Не ем ягоды, но, опять же, ягоды и фрукты я в принципе не очень люблю, поэтому никаких особых изменений в питании нет. Стараюсь не есть шоколад, но легко заменяю любимый «Сникерс» (в районе 5-6 вечера мне всегда хочется чего-то сладкого с кофе или чаем) на протеиновый коктейль (на растительном белке) со вкусом peanut butter) например на кокосовом молоке) получается сладко и питательно)) Тем более, что рыбу готовую я не очень люблю, а мясо каждый день есть тяжеловато. Кстати, даже после рождения бейби я боялась есть сырое (хотя до беременности это была моя основная еда — сашими) ,а белок получать необходимо и во время кормления, и после», — рассказала Лопырева (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, Виктория впервые стала мамой 6 февраля этого года. Девушка родила новому возлюбленному Игорю Булатову сына. Ради Виктории и своего уже третьего ребенка Игорь ушел из предыдущей семьи и с работы — он был вице-президентом «Ташир Групп».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram