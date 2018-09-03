«Давайте вместе удивляться»: Оксана Федорова показала редкое фото обоих детей

Оксана Федорова обычно нечасто показывает поклонникам детей, оберегая их и свою личную жизнь. При этом время от времени в микроблоге бывшей «Мисс Вселенная» все же появляются снимки с дочкой Лизой, а фото старшего сына Федора Оксана выкладывает намного реже. Но на днях телеведущая все же решила опубликовать трогательное совместное фото детей.