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«Давайте вместе удивляться»: Оксана Федорова показала редкое фото обоих детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Федорова с дочкой Лизой

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40-летняя Оксана Федорова редко публикует в своем микроблоге снимки детей — 6-летнего Феди и 5-летней Лизы, но на днях она сделала исключение.

Оксана Федорова обычно нечасто показывает поклонникам детей, оберегая их и свою личную жизнь. При этом время от времени в микроблоге бывшей «Мисс Вселенная» все же появляются снимки с дочкой Лизой, а фото старшего сына Федора Оксана выкладывает намного реже. Но на днях телеведущая все же решила опубликовать трогательное совместное фото детей.

«Для детей мир вокруг — это источник чудес и радости. Давайте же вместе с ними радоваться и удивляться, только так мы сохраним молодость души и свежесть чувств❤️», — так подписала Федорова фото Феди и Лизы (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Интернет-пользователи тут же отметили, что Федор растет копией мамы, да и дочка тоже очень похожа на Оксану. Напомним, что модель и телеведущая вышла замуж за сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина в 2011 году. До него Федорова была замужем за немецким бизнесменом Филиппом Тофтом.

Фото и видео: Instagram

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