Дарья Повереннова восхитила Сеть фото с дочерью: «Думала, что фотомонтаж — вы в юности и сейчас»
Фото: Instagram Дарьи Поверенновой
У Дарьи Поверенновой есть взрослая дочь Полина от брака с Александром Жигалкиным. Актриса часто делится фотографиями с наследницей, и поклонники уверены, что 27-летняя девушка – мамина копия.
«Я, как и многие мамы, проходила через сложный подростковый период. Он, правда, был очень коротким! Спасибо, моя @polyaray за это) Я всегда старалась разговаривать с Полиной, всегда старалась найти общий язык. Стопроцентно доверяла ей и не мучила дотошным контролем. Такова была моя стратегия, и она себя оправдала», — рассказала Дарья о воспитании дочки под архивным кадром.
«Даша, вы тут такая милая! А ваша дочь очень напоминает юную Анастасию Вертинскую», «Когда я посмотрела эту фотку, я сначала подумала, что это что-то вроде "селфи с собой" - типа Дарья в молодости и Дарья сейчас. Очень похожи», «Такие хорошенькие, Полина очень похожа на Вас», «Полина красавица! Вся в маму!», «Как близнецы», «Хорошенькие девочки», «Две красавицы», «Полина ооооочень на Вас похожа!!!», «Какие вы красивые, и как похожи», «Ваша дочь невероятно похожа на вас в юности», «А я подумала, что это монтаж фото, мол, Даша в юности и сейчас», «Копия мама», — пишут поклонники.
А вам нравится Дарья Повереннова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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