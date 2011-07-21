Дарья Повереннова восхитила Сеть фото с дочерью: «Думала, что фотомонтаж — вы в юности и сейчас»

«Даша, вы тут такая милая! А ваша дочь очень напоминает юную Анастасию Вертинскую», «Когда я посмотрела эту фотку, я сначала подумала, что это что-то вроде "селфи с собой" - типа Дарья в молодости и Дарья сейчас. Очень похожи», «Такие хорошенькие, Полина очень похожа на Вас», «Полина красавица! Вся в маму!», «Как близнецы», «Хорошенькие девочки», «Две красавицы», «Полина ооооочень на Вас похожа!!!», «Какие вы красивые, и как похожи», «Ваша дочь невероятно похожа на вас в юности», «А я подумала, что это монтаж фото, мол, Даша в юности и сейчас», «Копия мама», — пишут поклонники.

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