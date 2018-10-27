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Дарья Мельникова показала редкое фото сына в день его трехлетия

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дарьи Мельниковой

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Забавный снимок появился в Instagram Stories звезды театра и кино.

Сегодня, 27 октября, свой день рождения отмечают актер Артур Смольянинов и его сын Артур от актрисы Дарьи Мельниковой. В честь праздника Дарья поделилась редким фото малыша, которое опубликовала в Stories. Актеры предпочитают не показывать лицо трехлетнего Артура, поэтому на снимке малыш прячется за детскими боксерскими перчатками.

Фото из Instagram Stories Дарьи Мельниковой

Фотографию именинника-папы Дарья также опубликовала в Stories.

Фото из Instagram Stories Дарьи Мельниковой

Стоит отметить, что совсем скоро в семье Артура и Дарьи произойдет еще одно радостное событие — на свет появится второй ребенок пары. Слухи о беременности молодой актрисы появились в СМИ еще в начале лета. Несмотря на то, что будущая мама не афиширует «интересное положение», рассекретила его ее подруга — актриса Кристина Асмус, с которой Дарья служит в театре имени М.А. Ермоловой. Коллега опубликовала видео, в котором Даша с округлившимся животом танцует на благотворительном мероприятии. Напомним, первую беременность Дарья Мельникова также предпочитала не афишировать.

Фото: instagram

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