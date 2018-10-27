Дарья Мельникова показала редкое фото сына в день его трехлетия

Стоит отметить, что совсем скоро в семье Артура и Дарьи произойдет еще одно радостное событие — на свет появится второй ребенок пары. Слухи о беременности молодой актрисы появились в СМИ еще в начале лета. Несмотря на то, что будущая мама не афиширует «интересное положение», рассекретила его ее подруга — актриса Кристина Асмус, с которой Дарья служит в театре имени М.А. Ермоловой. Коллега опубликовала видео, в котором Даша с округлившимся животом танцует на благотворительном мероприятии. Напомним, первую беременность Дарья Мельникова также предпочитала не афишировать.