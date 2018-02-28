Дарья Мельникова показала очаровательного подросшего сына

Обычно звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова практически не выкладывает в Сеть фото 2-летнего сына Артура. Но во время отдыха на Бали актриса все же не удержалась и опубликовала очень милый снимок, сделанный на пляже.

«...и запомни, сын мой! У каждого уважающего себя блогера, должен быть пост из отпуска с закатом, а иначе аудитория не поймет тебя и отвернется от тебя. И не ставь фильтров понапрасну, они тебе еще пригодятся в Москве! #кодексчестиблогера», — так подписала кадр Дарья (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).