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Дарья Мельникова показала очаровательного подросшего сына

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Фото из Instagram Дарьи Мельниковой
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26-летняя актриса Дарья Мельникова редко публикует в микроблоге снимки с сыном Артуром, но сегодня она решила сделать исключение.

Обычно звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова практически не выкладывает в Сеть фото 2-летнего сына Артура. Но во время отдыха на Бали актриса все же не удержалась и опубликовала очень милый снимок, сделанный на пляже.

«...и запомни, сын мой! У каждого уважающего себя блогера, должен быть пост из отпуска с закатом, а иначе аудитория не поймет тебя и отвернется от тебя. И не ставь фильтров понапрасну, они тебе еще пригодятся в Москве! #кодексчестиблогера», — так подписала кадр Дарья (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).

«Классное фото! И прикольно написано!», «Это так мило», «Какие хорошенькие!» — прокомментировали семейное фото интернет-пользователи. Желаем Дарье и ее очаровательному сыну отличного отдыха!

Фото: Instagram

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