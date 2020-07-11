Дарья Мельникова поделилась новым фото подросших сыновей от Артура Смольянинова

Отметим, что после рождения младшего сына Дарья Мельникова завела блог, посвященный материнству. Именно на его страницах актриса откровенно рассказала о том, что пережила послеродовую депрессию. А ранее, в интервью журналу Psychologies Дарья и вовсе заявила, что поспешила с замужеством и рождением детей. Однако сейчас актриса совершенно не жалеет, что ее жизнь сложилась именно так: «Но поскольку я уже внутри этой системы, я все принимаю и очень благодарная судьбе за такой расклад. Потому что семья и дети сделали меня лучше. Не все у нас складывается так, как хотелось бы. Но в отношении детей все удачно получилось. Артур — прекрасный отец. Мне кажется, мы изначально, когда сошлись, уже были потенциальными родителями, оба хотели большую семью. При этом мы очень легкие на подъем. У нас нет режима, нас ничто не заземляет. Все время путешествуем, шатаемся где-то».

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