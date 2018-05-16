Дана Борисова прокомментировала слухи о своей второй беременности

На днях скандальная экс-телеведущая Дана Борисова опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором многие поклонники разглядели ее округлившийся живот. На фото блондинка кокетливо закрыла талию специальным стикером, что еще больше заставило поклонников подозревать интересное положение звезды.

Сегодня Дана наконец высказалась по этому поводу в своем Instagram: «Слухи о моей беременности оказались СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕННЫМИ))) Просто пошутила» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).