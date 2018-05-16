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Дана Борисова прокомментировала слухи о своей второй беременности

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Дана Борисова
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41-летняя Дана Борисова недавно заставила поклонников подозревать, что она ждет второго ребенка.

На днях скандальная экс-телеведущая Дана Борисова опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором многие поклонники разглядели ее округлившийся живот. На фото блондинка кокетливо закрыла талию специальным стикером, что еще больше заставило поклонников подозревать интересное положение звезды.

Сегодня Дана наконец высказалась по этому поводу в своем Instagram: «Слухи о моей беременности оказались СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕННЫМИ))) Просто пошутила» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Ну было бы здорово если бы появился малышь, и надежный спутник, семья это великое счастья))) желаю вам счастья от чистого сердца», «Голуба, лапушка», «Жаль, конечно, что ты не беременна», — прокомментировали подписчики Борисовой. А некоторые суеверные интернет-пользователи посоветовали знаменитости не шутить по такому поводу, поскольку она может стать жертвой сглаза.

Фото: Instagram

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