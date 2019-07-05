«Таких женщин надо стерилизовать»: истории матерей, которые сознательно отказались от своих детей

Иногда женщины оставляют своих детей. Причин много — важных и не очень, однако шум из-за каждого случая поднимается колоссальный. В то же время, когда своего малыша бросает мужчина — никто не удивлен. Оправданий у отца много: не готов к серьезной жизни и ответственности, встретил другую большую любовь или вовсе случайно оказался 9 месяцев назад с женщиной и жалко было расставаться сразу. Словом, любой абсурд приемлем и не осуждается.

В то же время Ребекка из Лондона, Сара и Мария из Нью-Йорка, которые отказались от своих детей, подверглись не просто угнетению со стороны общества, но и призывам к стерилизации из-за отказа от опеки. В фильме Vimeo «Последнее табу» матери подробно рассказали о том, как изменилась их жизнь с появлением наследников, передает британское издание Daily Mail.

Ребекка, один ребенок

Девушка и ее эстонский бойфренд просто веселились, отдыхали, хорошо проводили вместе время. Приветливый южный Лондон скрывал из секреты, пряча от большого мира, однако одно событие скрыть было нельзя: Ребекка забеременела.

Они переехали в Эстонию, на родину молодого человека, чтобы там родить малыша и жить счастливо, но 23-летняя девушка понимала: что-то не так. Никаких материнских инстинктов в ней не взыграло, желания растить сына или дочь под аккомпанемент звуков пылесоса и кипящих супов в кастрюле у нее не появилось, и вскоре она начала чувствовать беспомощность перед сложными обстоятельствами.

«Я чувствовала себя птицей в клетке. Я никому не говорила, что происходит или как я была несчастлива. Для матери, ожидающей малыша, странно испытывать такие чувства», — призналась Ребекка.

Вскоре у нее появилось решение: спустя почти 2 года после рождения сына, ей позвонил брат и сообщил о своей скорой свадьбе. Под предлогом посещения торжества она оставила малыша и сбежала из Таллина, который теперь навещает лишь несколько раз в год.

Мария, четверо детей

Марии было 20 лет, когда она вышла замуж. Сейчас 20-летние боятся посещать родных, оставшись без поддержки родных, но когда-то такой возраст считался самым правильным для деторождения.

В 25 у нее появился первый ребенок. После — дочь, жизнь которой оборвал рак спустя 4 года после рождения. Именно это событие и стало катализатором мыслей об уходе из дома. Они с самого начала мешали Марии нормально жить, но после потери любимого чада стали все более навязчивыми.

Ей было больно, когда она покидала семью, но вместе с тем женщина испытывала облегчение и шанс начать новую жизнь. Решение было осознанным: оно позволило ей лучше понять и узнать себя, принять, что мать и жена — не единственные ее функции в жизни. Даже подростковые глупости вроде посещения вечеринок пришли к ней только к 40 годам — предыдущие десятилетия были посвящены сначала заботе о любимом муже, а позже — о детях.

«Иногда для детей лучше, если мать не находится рядом», — замечает Мария. И добавляет, что этот вопрос касается только матери и ее малышей, а общество не должно осуждать, заявляя, что таким женщинам лучше стерилизоваться, чтобы больше никогда не иметь возможность причинить моральные страдания своим детям.

Натали, двое детей

«У тебя нет красивой внешности, много денег или хорошей работы. Тебе нужно выйти замуж», — повторяли религиозные родители 26-летней Натали. Если не можешь реализоваться в профессиональном плане или приманить к себе успешного мужчину — соглашайся на то, что есть, реализуйся хотя бы как мать. Однако именно это убеждение родных в итоге сыграло злую шутку с девушкой.

Натали поняла, что все происходящее вокруг — одна большая ошибка, когда шла к алтарю. Рождение сына и дочери также не изменили ее отношение к семейной жизни.

«Я чувствовала, как начала деградировать. Я застряла с детьми дома, в то время как другие женщины путешествовали, работали и изучали мир. Я никогда никому не говорила, как мне тяжело. У меня всегда было счастливое лицо», — признается Натали.

Спустя 4 года она приняла тяжелое решение: покинуть свою семью, передав все юридические права (и наследников) мужу. Теперь у нее нет права опеки над детьми, но сейчас, работая офис-менеджером, она находит время, чтобы иногда с ними увидится. Сначала она даже испытывала чувство стыда, но потом смирилась — она никогда не ощущала себя достаточно сильной для материнства. И все бы хорошо, но окружающие не готовы считать ее адекватным человеком из-за того, что она отказалась от семьи в пользу своих собственных амбиций.