Чикаго в Стране чудес: Ким Кардашьян устроила сказочную вечеринку для годовалой дочери

15 февраля минувшего года Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями. Малышка Чикаго появилась на свет с помощью суррогатной матери и стала третьим ребенком в семье. Несмотря на то, что до «дня Х» еще пара недель, девочка уже отметила свой первый день рождения.

Звездная мама устроила в семейном особняке вечеринку в стиле «Алисы в стране чудес» и поделилась фотографиями. Аниматоры были одеть точь-в-точь как герои экранизации сказки.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram