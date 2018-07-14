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Четырехлетняя дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова поразила виртуозным знанием английского языка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кристины Асмус

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Кристина Асмус невольно обманула поклонников.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова растет весьма обаятельной девочкой. Вчера актриса опубликовала видео, в котором четырехлетняя малышка старательно водит пальчиком в книге и читает вслух.

«Мой учитель английского 😝🇬🇧», — пошутила мама.

«Круто», «Какая прелесть», «Как хорошо она читает)))», «Оай, я так читать не умею, как она...», «Ничего себе, да она умничка просто», «Офигеть!!!! Какая умничка в свои годы. У меня дочке тоже 4.5 буквы учить не хочет никак русские, не говоря о том чтобы читать, даже еще и английском», «Очень хорошо читает для своего возраста. Понятно что за произведение. Моя тоже любит его. Правда мы в 2 раза старше», «А пальчиками как водит», «Стало стыдно за свой английский», «Молодцы мама с папой», «Большая молодец. Сколько ей лет???», «Кристина, как вы добились такого результата? Это каждодневные занятия?», — восхищены подписчики.

Лишь немногие заметили, что малышка говорит на выдуманном языке: «Не признала Английский», «Тут скорее какой-то арабский )))», «Я думала на французском», «Звучит как японский....», «На немецкий больше похоже», «Больше не китайский смахивает», «Новый эльфийский язык))», «Сначала думала и вправду читает, пока не прислушилась», «Папина дочка, импровизирует на ходу....))», «А ведь многие реально поверили в то что малышка читает на английском😂😂😂», «У меня в 6 лет тоже свой английский был)))) Сейчас правда уже нормальный, настоящий) Раз придумывает так, значит есть склонность к иностранным языкам и произношение Вон какое уже 😂😂😂😂», — обсуждают они.

Фото: instagram

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