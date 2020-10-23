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Четырехлетний мальчик копил карманные деньги, чтобы подарить маме букет красных роз

Британка Кэти Пикок показала букет красных роз от четырехлетнего сына, который он купил на свои карманные деньги, пишет The Sun.

Маленький мальчик, имя которого не называется, определенно претендует на звание «Сына года»: он долгое время копил средства, чтобы удивить свою маму букетом цветов.

Женщина из Норфолка поделилась историей в группе Family Lockdown Tips & Ideas в Facebook.

«Просто хотела рассказать, какой у меня четырехлетний ребенок. Сегодня он получил немного денег на карманные расходы за то, что убрал в спальне и застелил постель. Он пошел в магазин со своим отцом вечером, а придя домой, велел мне закрыть глаза: открыв их, я увидела самый красивый букет на свете», — подписала фотографию счастливая мать.

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Фото: pixabay.com

Более 7,5 тысячи человек оценили добрый жест и похвалили мальчика за его старания. «Он настоящий джентльмен», — написали мужчины. «Благослови его, такой милый», — умилились в Сети.

Женщина ранее рассказала, что была заперта дома на четыре месяца со своим маленьким сыном. Она была огорчена, как жесткий режим ограничений сказался на внешности. Кэти опубликовала фотографии до и во время пандемии.

«Мы проводили с ним много времени наедине, а через несколько недель стало трудно его развлекать. Мы мало занимались домашним обучением, много мастерили и гуляли. Сейчас он снова пошел в детский сад. Я рада, что мы возвращаемся к обычной рутине», — призналась мать. «Ах, нам нужно больше таких мам, 100% — это настоящая мать», — написали в комментариях.

Фото: pexels.com, pixabay.com

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