Четырехлетний мальчик копил карманные деньги, чтобы подарить маме букет красных роз
Маленький мальчик, имя которого не называется, определенно претендует на звание «Сына года»: он долгое время копил средства, чтобы удивить свою маму букетом цветов.
Женщина из Норфолка поделилась историей в группе Family Lockdown Tips & Ideas в Facebook.
Mum breaks down in tears after her four-year-old son saves up his pocket money so he can buy her a bunch of roseshttps://t.co/XFZhXQeWOx— The Sun (@TheSun) October 22, 2020
«Просто хотела рассказать, какой у меня четырехлетний ребенок. Сегодня он получил немного денег на карманные расходы за то, что убрал в спальне и застелил постель. Он пошел в магазин со своим отцом вечером, а придя домой, велел мне закрыть глаза: открыв их, я увидела самый красивый букет на свете», — подписала фотографию счастливая мать.
Фото: pixabay.com
Более 7,5 тысячи человек оценили добрый жест и похвалили мальчика за его старания. «Он настоящий джентльмен», — написали мужчины. «Благослови его, такой милый», — умилились в Сети.
Женщина ранее рассказала, что была заперта дома на четыре месяца со своим маленьким сыном. Она была огорчена, как жесткий режим ограничений сказался на внешности. Кэти опубликовала фотографии до и во время пандемии.
«Мы проводили с ним много времени наедине, а через несколько недель стало трудно его развлекать. Мы мало занимались домашним обучением, много мастерили и гуляли. Сейчас он снова пошел в детский сад. Я рада, что мы возвращаемся к обычной рутине», — призналась мать. «Ах, нам нужно больше таких мам, 100% — это настоящая мать», — написали в комментариях.
Фото: pexels.com, pixabay.com
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