Четырехлетний мальчик копил карманные деньги, чтобы подарить маме букет красных роз

Женщина ранее рассказала, что была заперта дома на четыре месяца со своим маленьким сыном. Она была огорчена, как жесткий режим ограничений сказался на внешности. Кэти опубликовала фотографии до и во время пандемии.

«Мы проводили с ним много времени наедине, а через несколько недель стало трудно его развлекать. Мы мало занимались домашним обучением, много мастерили и гуляли. Сейчас он снова пошел в детский сад. Я рада, что мы возвращаемся к обычной рутине», — призналась мать. «Ах, нам нужно больше таких мам, 100% — это настоящая мать», — написали в комментариях.