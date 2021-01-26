Через сколько времени можно беременеть перенесшим COVID-19 женщинам

Согласно методическим данным Министерства здравоохранения России, переболевшим коронавирусом женщинам лучше планировать беременность не раньше, чем через три месяца после полного выздоровления. Такая отсрочка необходима, чтобы избежать рисков развития осложнений и патологий плода из-за приема препаратов, которые нужно было принимать при лечении.

«Планировать беременность рекомендуется через срок не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – следует из рекомендаций Минздрава.