Через сколько времени можно беременеть перенесшим COVID-19 женщинам
Согласно методическим данным Министерства здравоохранения России, переболевшим коронавирусом женщинам лучше планировать беременность не раньше, чем через три месяца после полного выздоровления. Такая отсрочка необходима, чтобы избежать рисков развития осложнений и патологий плода из-за приема препаратов, которые нужно было принимать при лечении.
«Планировать беременность рекомендуется через срок не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – следует из рекомендаций Минздрава.
Чиновники ведомства также отмечают, что в целом женщины переносят ковид легче мужчин, но это не значит, что во время терапии не происходит негативного воздействия на репродуктивную систему в целом, так как токсический эффект принимаемых препаратов всегда стоит брать в расчет, как и степень тяжести заболевания, интенсивность лечения, продолжительность госпитализации и наличие хронических заболеваний.
Фото: depositphotos
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