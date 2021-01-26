passion.ru

Через сколько времени можно беременеть перенесшим COVID-19 женщинам

Минздрав дал россиянкам свои рекомендации, которые позволят избежать негативных последствий для ребенка.

Согласно методическим данным Министерства здравоохранения России, переболевшим коронавирусом женщинам лучше планировать беременность не раньше, чем через три месяца после полного выздоровления. Такая отсрочка необходима, чтобы избежать рисков развития осложнений и патологий плода из-за приема препаратов, которые нужно было принимать при лечении.

«Планировать беременность рекомендуется через срок не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – следует из рекомендаций Минздрава.

Чиновники ведомства также отмечают, что в целом женщины переносят ковид легче мужчин, но это не значит, что во время терапии не происходит негативного воздействия на репродуктивную систему в целом, так как токсический эффект принимаемых препаратов всегда стоит брать в расчет, как и степень тяжести заболевания, интенсивность лечения, продолжительность госпитализации и наличие хронических заболеваний.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!