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«Ценю каждую минуту»: Елена Захарова рассказала об 11-месячной дочке и показала ее детскую

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Елена Захарова с дочкой

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43-летняя Елена Захарова дала новое интервью о дочке, чье имя до сих пор не называет, хотя малышке совсем скоро исполнится 1 год.

Елена Захарова стала мамой во второй раз в начале декабря прошлого года. Актриса не публикует снимки дочки и своего возлюбленного, от которого родила малышку, но с удовольствием рассказывает о наследнице в различных интервью.

«Жизнь меняется на 360 градусов, и слава Богу, что в моей жизни произошли такие перемены. И действительно, сейчас я все свободное время провожу с малышкой. Я не перестала посещать абсолютно все мероприятия, но стала куда более избирательна. Если раньше я не особенно спешила домой со съемок, то теперь все мое расписание подчинено только ей. Я ценю каждую минуту, проведенную с моей дочкой», — сообщила Елена в беседе с редактором журнала StarHit.

А в своем микроблоге на днях Захарова показала фото с кроваткой дочки, поздравив фолловеров с Днем матери. Захарова позирует с более «взрослой» кроватку с милым декором. Люлька, в которой девочка раньше спала, стала ей уже мала. Подписчики Елены обратили внимание, что комната оформлена в сдержанных тонах. Мода на розовые стены в детских для девочек, похоже, осталась в прошлом.

Фото и видео: Instagram

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