«Ценю каждую минуту»: Елена Захарова рассказала об 11-месячной дочке и показала ее детскую

Елена Захарова стала мамой во второй раз в начале декабря прошлого года. Актриса не публикует снимки дочки и своего возлюбленного, от которого родила малышку, но с удовольствием рассказывает о наследнице в различных интервью.

«Жизнь меняется на 360 градусов, и слава Богу, что в моей жизни произошли такие перемены. И действительно, сейчас я все свободное время провожу с малышкой. Я не перестала посещать абсолютно все мероприятия, но стала куда более избирательна. Если раньше я не особенно спешила домой со съемок, то теперь все мое расписание подчинено только ей. Я ценю каждую минуту, проведенную с моей дочкой», — сообщила Елена в беседе с редактором журнала StarHit.