«Будущая модель»: шестилетняя дочь Филиппа Киркорова позирует «по-взрослому» в розовом купальнике

«Милашка!», «Ой маленькая лейди, красавица. Пусть бог хранить вас от зла», «Леди. Леди с пеленок. Счастья побольше на твоем пути. Солнышко папино», «Какая девочка хорошая! И вокруг красота-то какая! Все очень красиво», «Какая элегантная мисс!!! Прелесть», «Вот это Модель!!! Чудесная девочка!! Самая милая и красивая!!!», «У этой девочки большое будущее. Люблю тебя!!!», «Длинноногая, как папа», «Красотка, модница, модель», — обсуждают подписчики.

На данный момент за обновлениями в блоге юной красавицы следит 251 тысяча пользователей, но кто знает, возможно скоро Алла-Виктория догонит знаменитого папу?