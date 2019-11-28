Британские таблоиды сообщили о второй беременности 38-летней Меган Маркл

«Меган уже рассказывала друзьям, что, когда будет рожать второго ребенка, то сделает это в Лос-Анджелесе, где сама появилась на свет. Она не хочет больше находиться в изоляции от друзей», — сообщает таблоид, ссылаясь на источник из окружения пары.

Во время первой беременности герцогини ее поклонники были уверены, что для родов она выберет госпиталь Святой Марии, где рожала принцесса Диана и Кейт Миддлтон. Но Меган выбрала другой путь: чтобы избежать внимания прессы и общественности, она в нужное время тайком прибыла в больницу Портленд в Лондоне. Позже она нарушила еще одну традицию, отказавшись позировать при выписке на крыльце госпиталя.

Сыну принца Гарри и Меган Маркл уже полгода. Родители стараются брать малыша Арчи с собой в поездки. Так, недавно он побывал в большом турне по Африке с мамой и отцом.