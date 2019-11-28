Британские таблоиды сообщили о второй беременности 38-летней Меган Маркл
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Фото: Instagram
Принц Гарри и Меган Маркл 27 ноября отметили годовщину: два года назад в этот день они оповестили всех о своей помолвке. И спустя такое короткое время британские таблоиды рассказали уже о второй беременности герцогини Сассекской.
Источники издания Express.co.uk рассказали, что принц Гарри с супругой намерены скрывать эту новость еще в течение нескольких недель. Меган Маркл тяжело переживала стресс из-за пристального внимания к себе во время первой беременности. Поэтому она хочет огородить себя от лишнего давления. К тому же, по словам инсайдеров, рожать второго малыша она намерена в США, где живет ее мать.
«Меган уже рассказывала друзьям, что, когда будет рожать второго ребенка, то сделает это в Лос-Анджелесе, где сама появилась на свет. Она не хочет больше находиться в изоляции от друзей», — сообщает таблоид, ссылаясь на источник из окружения пары.
Во время первой беременности герцогини ее поклонники были уверены, что для родов она выберет госпиталь Святой Марии, где рожала принцесса Диана и Кейт Миддлтон. Но Меган выбрала другой путь: чтобы избежать внимания прессы и общественности, она в нужное время тайком прибыла в больницу Портленд в Лондоне. Позже она нарушила еще одну традицию, отказавшись позировать при выписке на крыльце госпиталя.
Сыну принца Гарри и Меган Маркл уже полгода. Родители стараются брать малыша Арчи с собой в поездки. Так, недавно он побывал в большом турне по Африке с мамой и отцом.
Фото: Instagram
Рожественские каникулы Меган и Гарри проведут в США с мамой герцогини. В прошлом году праздник молодая семья отмечала в Великобритании. Предполагается, что новость о своей беременности Меган расскажет во время поездки на родину.
Фото и видео: Instagram
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