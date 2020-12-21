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Британка преждевременно родила ребенка в США и стала нищей

Британка Эми Коллинз родила ребенка в Техасе и получила счет на медицинские услуги, который оставил ее без гроша в кармане, пишет Daily Mirror.

Эми замужем за техасцем Грегом Коллинзом и является мамой семилетней дочери Авы от предыдущих отношений. Она жила в США время от времени после того, как познакомилась с Грегом в Сети три года назад.

Девушка из Бартли-Грин, Бирмингем, должна была вылететь в Англию обратно 13 декабря. 11 декабря у нее начались преждевременные роды на 24-й неделе беременности. 30-летней Эми Коллинз потребовалось экстренное кесарево сечение. Мальчик, которого мать назвала Уильямом, появился на свет в Техасе 11 декабря. Так как малышу потребовался специализированный уход, матери с ребенком пришлось задержаться в больнице.

Эми путешествовала по США без медицинской страховки, поэтому британке выставили счет на лечение, который шокировал ее. Девушка должна клинике 75 тысяч фунтов стерлингов (7,5 миллиона рублей).

48-летняя бабушка Уильяма Сара Кови говорит, что до смерти напугана. «Мой внук Уильям - потрясающий боец, и у него все хорошо, но они дали нам медицинский счет на огромную сумму», - уточнила она. Уильям будет находиться в больнице несколько месяцев, а счет за лечение может составить сотни тысяч фунтов стерлингов. Маленький мальчик проходит обследование в Детском медицинском центре Кука в Форт-Уэрте.

Фото: pexels.com

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