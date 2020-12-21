Британка преждевременно родила ребенка в США и стала нищей
Эми замужем за техасцем Грегом Коллинзом и является мамой семилетней дочери Авы от предыдущих отношений. Она жила в США время от времени после того, как познакомилась с Грегом в Сети три года назад.
Девушка из Бартли-Грин, Бирмингем, должна была вылететь в Англию обратно 13 декабря. 11 декабря у нее начались преждевременные роды на 24-й неделе беременности. 30-летней Эми Коллинз потребовалось экстренное кесарево сечение. Мальчик, которого мать назвала Уильямом, появился на свет в Техасе 11 декабря. Так как малышу потребовался специализированный уход, матери с ребенком пришлось задержаться в больнице.
Brit mum left with £75,000 bill after giving birth prematurely while in the UShttps://t.co/4hd8GhOJih pic.twitter.com/szeWvWOgKc— Daily Mirror (@DailyMirror) December 21, 2020
Эми путешествовала по США без медицинской страховки, поэтому британке выставили счет на лечение, который шокировал ее. Девушка должна клинике 75 тысяч фунтов стерлингов (7,5 миллиона рублей).
48-летняя бабушка Уильяма Сара Кови говорит, что до смерти напугана. «Мой внук Уильям - потрясающий боец, и у него все хорошо, но они дали нам медицинский счет на огромную сумму», - уточнила она. Уильям будет находиться в больнице несколько месяцев, а счет за лечение может составить сотни тысяч фунтов стерлингов. Маленький мальчик проходит обследование в Детском медицинском центре Кука в Форт-Уэрте.
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!