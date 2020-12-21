Британка преждевременно родила ребенка в США и стала нищей

Эми замужем за техасцем Грегом Коллинзом и является мамой семилетней дочери Авы от предыдущих отношений. Она жила в США время от времени после того, как познакомилась с Грегом в Сети три года назад.

Девушка из Бартли-Грин, Бирмингем, должна была вылететь в Англию обратно 13 декабря. 11 декабря у нее начались преждевременные роды на 24-й неделе беременности. 30-летней Эми Коллинз потребовалось экстренное кесарево сечение. Мальчик, которого мать назвала Уильямом, появился на свет в Техасе 11 декабря. Так как малышу потребовался специализированный уход, матери с ребенком пришлось задержаться в больнице.