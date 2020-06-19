Братья-близнецы родились с разницей в 10 лет — оба мальчика совершенно здоровы

Первая же попытка оказалась успешной: женщина забеременела и с помощью кесарева сечения родила совершенно здорового мальчика весом 3,48 килограммов, которого назвали Лу-Лу. Однако спустя 9 лет миссис Ванг поддалась уговорам 10-летнего сына подарить ему братика или сестренку, и они с мужем решили завести еще одного ребенка. Для этого они вновь прибегли к процедуре ЭКО, во время которой женщине подсадили один из замороженных эмбрионов. Врачи предупреждали китаянку, что, учитывая ее возраст, у нее уже не так много шансов на успех, однако вновь попытка оказалась успешной, и спустя 9 месяцев вновь при помощи кесарева сечения она родила еще одного совершенно здорового мальчика по имени Тонг-Тонг, что по-китайски означает «такой же». Врач больницы, принимавший у китаянки роды, пояснил: «С медицинской точки зрения, Лу-Лу и Тонг-Тонг – братья-близнецы». Интересно, что при рождении даже вес малыша совпал с весом его старшего брата. Счастливая мать радостно сообщила, что наконец-то ее близнецы встретятся, хоть им и пришло ждать этого события целых 10 лет.

Фото: pexels

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