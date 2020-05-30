Божена Рынска умилила Сеть новым фото дочери: «Ручкой меня придерживала во сне, чтобы я не сбежала»

«Звёздочка, красавица Женюлька❤️ Божена, берите её на руки, себе на грудку положите и пусть Женичка так спит», «Всегда радуюсь, улыбаюсь во весь рот, глядя на фотографии вашей девочки. Искренне рада вашему счастью!», «Ой, какие мы суперские!! Теперь первый раз увидела в Вашей малышке мини-Божену :)», «Спасибо, что делитесь счастьем, тепло на душе от лучиков из ваших постов💞», «Прелесть🙏 какая лапочка! Красивая маленькая леди в необыкновенно красивом кружевном капоре», «Вылитая папа!», «Какая же вы счастливая, Божена! Здоровья Вам и Женечке», «Хорошенькая👍мне кажется дочка похожа на вас», — пишут фолловеры.

Напомним, Женя — биологическая дочь Божены Рынской и ее супруга Игоря Малашенко, трагически ушедшего из жизни в прошлом году. Девочка родилась в марте 2020 года благодаря суррогатной матери и современным репродуктивным технологиям. В откровенном интервью, увидевшем свет после рождения малышки, Божена поделилась страшными подробностями своего нелегкого пути к этому счастью.