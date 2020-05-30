Божена Рынска умилила Сеть новым фото дочери: «Ручкой меня придерживала во сне, чтобы я не сбежала»
Фото: Instagram Божены Рынской
Два месяца назад 45-летняя Божена Рынска стала мамой и теперь с удовольствием рассказывает подписчикам о буднях в новом статусе. Журналистка не скрывает того, что в воспитании дочери ей помогает няня. Более того, у молодой мамы есть в графике специальные часы для общения с малышкой. «Моя королевишна. 5680! Вчера вечером спала со мной три часа. Заснула у меня под крылом мгновенно, без скулежа. Уже улыбается мне. Тянется ко мне. Ручкой одной меня придерживала во сне. Чтобы я не сбежала, наверное», — подписала Божена новое фото Жени.
«Звёздочка, красавица Женюлька❤️ Божена, берите её на руки, себе на грудку положите и пусть Женичка так спит», «Всегда радуюсь, улыбаюсь во весь рот, глядя на фотографии вашей девочки. Искренне рада вашему счастью!», «Ой, какие мы суперские!! Теперь первый раз увидела в Вашей малышке мини-Божену :)», «Спасибо, что делитесь счастьем, тепло на душе от лучиков из ваших постов💞», «Прелесть🙏 какая лапочка! Красивая маленькая леди в необыкновенно красивом кружевном капоре», «Вылитая папа!», «Какая же вы счастливая, Божена! Здоровья Вам и Женечке», «Хорошенькая👍мне кажется дочка похожа на вас», — пишут фолловеры.
Напомним, Женя — биологическая дочь Божены Рынской и ее супруга Игоря Малашенко, трагически ушедшего из жизни в прошлом году. Девочка родилась в марте 2020 года благодаря суррогатной матери и современным репродуктивным технологиям. В откровенном интервью, увидевшем свет после рождения малышки, Божена поделилась страшными подробностями своего нелегкого пути к этому счастью.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
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