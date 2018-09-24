«Большая крокодила»: беременная Дарья Мельникова показала внушительный живот

Друзья и поклонники звезды «Папиных дочек» Дарьи Мельниковой давно говорили о ее второй беременности, но сама актриса и ее супруг Артур Смольянинов не комментировали эту радостную новость. Но на днях Дарья решила больше не скрывать грядущее пополнение в семье и опубликовала в своем Instagram фото, где ее сильно округлившийся живот виден невооруженным глазом.
«По улицам ходила большая крокодила», — забавно подписала Дарья свой снимок, сделанный после посещения женской консультации.
Напомним, у Мельниковой и Смольянинова уже есть 2-летний сын Артур-младший, появившийся на свет в день рождения папы. Пара пока не сообщает другие подробности о будущем малыше, но фолловеры надеются, что у супругов родится девочка.
Фото и видео: Instagram