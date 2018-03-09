«Богатырь растет»: интернет-пользователи обсуждают рост и вес сына Собчак и Виторгана
Ксения Собчак решила не выкладывать стандартные фото с цветами и подарками на 8 Марта, а опубликовала в своем Instagram снимок сына Платона, с которым она пришла в гости, и его маленькой приятельницы.
«Пришли поздравить подружку с праздником», — подписала Ксения милый кадр.
Фолловеры звезды обратили внимание не столько на трогательное событие, сколько на внешность малыша. «Какой Платоша у вас большой растет, точно богатырь!», «Хорошие и милые зайчики», «Платон молодец, настоящий мужчина», «Упитанные щечки», — прокомментировали пост Ксении интернет-пользователи.
Некоторые подписчики Собчак в очередной раз обрушились на нее с критикой — мол, зачем публиковать фото сына в напряженный период предвыборной гонки, ведь и в его адрес пойдут негативные комментарии. Однако Ксения не обращает внимания на подобные высказывания.
Фото: Instagram