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«Богатырь растет»: интернет-пользователи обсуждают рост и вес сына Собчак и Виторгана

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Фото из Instagram Ксении Собчак
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Ксения Собчак поделилась в своем микроблоге новым снимком сына Платона, которому сейчас 1 год и 3 месяца.

Ксения Собчак решила не выкладывать стандартные фото с цветами и подарками на 8 Марта, а опубликовала в своем Instagram снимок сына Платона, с которым она пришла в гости, и его маленькой приятельницы.

«Пришли поздравить подружку с праздником», — подписала Ксения милый кадр.

Фолловеры звезды обратили внимание не столько на трогательное событие, сколько на внешность малыша. «Какой Платоша у вас большой растет, точно богатырь!», «Хорошие и милые зайчики», «Платон молодец, настоящий мужчина», «Упитанные щечки», — прокомментировали пост Ксении интернет-пользователи.

Некоторые подписчики Собчак в очередной раз обрушились на нее с критикой — мол, зачем публиковать фото сына в напряженный период предвыборной гонки, ведь и в его адрес пойдут негативные комментарии. Однако Ксения не обращает внимания на подобные высказывания.

Фото: Instagram

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