«Богатырь растет»: интернет-пользователи обсуждают рост и вес сына Собчак и Виторгана

Фолловеры звезды обратили внимание не столько на трогательное событие, сколько на внешность малыша. «Какой Платоша у вас большой растет, точно богатырь!», «Хорошие и милые зайчики», «Платон молодец, настоящий мужчина», «Упитанные щечки», — прокомментировали пост Ксении интернет-пользователи.

Некоторые подписчики Собчак в очередной раз обрушились на нее с критикой — мол, зачем публиковать фото сына в напряженный период предвыборной гонки, ведь и в его адрес пойдут негативные комментарии. Однако Ксения не обращает внимания на подобные высказывания.

Фото: Instagram