Близнецы родились с разницей в два года
Карен и Джеймс Маркс стали родителями первого ребенка, Кэмерон, два года назад, а вторая дочь, Изабелла, появилась на свет только сейчас.
Дети считаются близнецами, поскольку они были зачаты в один день, в одно и то же время из одной партии эмбрионов, но имплантированы с разницей в несколько лет. 33-летняя Карен из Тонтона, Сомерсет, родила Кэмерон 1 сентября 2018 года. Затем врачи заморозили жизнеспособные эмбрионы а 15 сентября этого года появилась Изабелла.
‘Some days I think after all the years of trying that I must be dreaming, this can’t be my reality that not only do I have one beautiful baby, but two'— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) November 22, 2020
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Карен, которая живет с 35-летним мужем - директором компании Джеймсом, говорит: «Мы очень рады иметь мальчика и девочку, хотя любой здоровый ребенок был бы для нас чудом. Иногда я думаю, что после всех лет, проведенных в попытках забеременеть, должно быть, я сплю, это не может быть моей реальностью: у меня двое прекрасных детей».
Как уточнила девушка, они с Джеймсом поженились в 2014 году. Карен долгое время не могла забеременеть, и ей поставили диагноз «проблемы с фертильностью». «В течение года мы пытались зачать ребенка естественным путем, но ничего не произошло, поэтому мы пошли к терапевту», - поделилась британка. Пара надеется стать родителями еще двух детей.
Фото: pixabay.com
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