Близнецы родились с разницей в два года

Карен и Джеймс Маркс стали родителями первого ребенка, Кэмерон, два года назад, а вторая дочь, Изабелла, появилась на свет только сейчас.

Дети считаются близнецами, поскольку они были зачаты в один день, в одно и то же время из одной партии эмбрионов, но имплантированы с разницей в несколько лет. 33-летняя Карен из Тонтона, Сомерсет, родила Кэмерон 1 сентября 2018 года. Затем врачи заморозили жизнеспособные эмбрионы а 15 сентября этого года появилась Изабелла.