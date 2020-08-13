Безутешная вдова родила покойному мужу близнецов через 3 года после его смерти

За несколько дней до смерти в 2017 году мужчина взял со своей супруги слово, что она родит его ребенка несмотря ни на что. Убитая горем женщина решила сдержать обещание. Она обратилась к врачам, которые сказали, что шансов мало, потому что ее матка в не очень хорошем состоянии, потому вряд ли подсаженный эмбрион приживется. Однако в 2019 году Люси после второй попытки ЭКО забеременела. УЗИ показало, что у нее будет двойня. Через 9 месяцев она родила мальчиков Дэвида и Сэмюэля. «Это такие двойственные чувства. С одной стороны, я все еще опустошена смертью мужа, с другой – невозможно счастлива! Это было так сложно и вместе с тем так удивительно, что часть его теперь навсегда останется со мной», – рассказала она. Родители ее покойного мужа поддержали желание жены их сына и были несказанно рады, когда на свет появились их внуки.

Фото: pixabay

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