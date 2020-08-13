Безутешная вдова родила покойному мужу близнецов через 3 года после его смерти
Историей британки заинтересовался онлайн-портал Daily Mail. Женщина вышла замуж за 45-летнего Дэвида в 2012 году по большой любви, и с первых дней брака они хотели завести ребенка. Однако всего два года спустя мужчине диагностировали рак горла. В течение следующих трех лет ему провели 99 сеансов лучевой терапии, удалили голосовые связки и часть гортани, ему пришлось использовать электронное устройство для общения. Еще до начала лечения пара приняла решение заморозить сперму Дэвида, потому как был риск, что лечение сделает его бесплодным.
За несколько дней до смерти в 2017 году мужчина взял со своей супруги слово, что она родит его ребенка несмотря ни на что. Убитая горем женщина решила сдержать обещание. Она обратилась к врачам, которые сказали, что шансов мало, потому что ее матка в не очень хорошем состоянии, потому вряд ли подсаженный эмбрион приживется. Однако в 2019 году Люси после второй попытки ЭКО забеременела. УЗИ показало, что у нее будет двойня. Через 9 месяцев она родила мальчиков Дэвида и Сэмюэля. «Это такие двойственные чувства. С одной стороны, я все еще опустошена смертью мужа, с другой – невозможно счастлива! Это было так сложно и вместе с тем так удивительно, что часть его теперь навсегда останется со мной», – рассказала она. Родители ее покойного мужа поддержали желание жены их сына и были несказанно рады, когда на свет появились их внуки.
Фото: pixabay
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