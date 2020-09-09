Безутешная вдова на следующий день после кончины мужа узнала о том, что ждет ребенка

Визит к врачу через 4 дня подтвердил эту горько-сладкую новость. «Мои дети обязательно будут помнить своего отца и то, как сильно он любил их, – говорит Лиза. – Саймон был добрым, щедрым, всегда готовым помочь. Он всегда находил время поиграть с детьми, даже когда был очень занят. Он любил радовать их маленькими походами, поодиночке или вместе. Он упорно работал, чтобы обеспечить нас, хотел дарить нам милые вещи и организовывать для нас приключения».

Вдова признается, что просто опустошена от мысли, что ее любимого не будет при рождении их малыша в апреле 2021 года, но еще более мучительно не знать, что послужило причиной смерти мужа – даже анализы и патологоанатомическое исследование ничего не выявили. Финансовые последствия для семьи тоже оказались плачевными: у женщины осталась огромная ипотека, счета за ремонт, и нет возможности заработка. Подруга Лизы даже организовала сбор средств, на который откликнулись отзывчивые к чужому горю незнакомые люди.

Фото: depositphotos

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