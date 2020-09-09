Безутешная вдова на следующий день после кончины мужа узнала о том, что ждет ребенка
Как сообщил британский онлайн-портал Daily Mail, 44-летний Саймон Уилсон в начале августа этого года, как обычно, утром отправился на пляж и уже не вернулся. Что именно произошло, никто не знает, но когда его вытащили из воды, он уже не дышал. Безутешная Лиза осталась одна с двумя маленькими детьми – 8-летней дочкой Авой и 4-летним сыном Финном. Женщина уже подозревала, что может быть беременна, потому, несмотря на горе, сделала домашний тест на беременность, который оказался положительным. «Я хотела быть полностью уверена, потому не торопилась. Но после столь шокирующих новостей мне просто надо было знать», – пояснила она.
Визит к врачу через 4 дня подтвердил эту горько-сладкую новость. «Мои дети обязательно будут помнить своего отца и то, как сильно он любил их, – говорит Лиза. – Саймон был добрым, щедрым, всегда готовым помочь. Он всегда находил время поиграть с детьми, даже когда был очень занят. Он любил радовать их маленькими походами, поодиночке или вместе. Он упорно работал, чтобы обеспечить нас, хотел дарить нам милые вещи и организовывать для нас приключения».
Вдова признается, что просто опустошена от мысли, что ее любимого не будет при рождении их малыша в апреле 2021 года, но еще более мучительно не знать, что послужило причиной смерти мужа – даже анализы и патологоанатомическое исследование ничего не выявили. Финансовые последствия для семьи тоже оказались плачевными: у женщины осталась огромная ипотека, счета за ремонт, и нет возможности заработка. Подруга Лизы даже организовала сбор средств, на который откликнулись отзывчивые к чужому горю незнакомые люди.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!