«Безликий ребенок», которому пророчили несколько часов жизни, отпраздновал день рождения
Жительница Португалии родила сына Родриго со значительными дефектами лица. В произошедшем родители мальчика обвиняли акушера. Он на протяжении всей беременности утверждал, что с плодом все хорошо и не видел отклонений. Врачи считали, что малыш проживет всего лишь несколько часов, но спустя две недели он научился дышать и есть из бутылочки. Однако спустя год мальчик продолжает удивлять медиков. Ребенок находится дома всего три месяца, ему по-прежнему проводят особые процедуры.
'Faceless baby' expected to live only hours celebrates his first birthday https://t.co/B0rbq4wNyu pic.twitter.com/aWDlZt1UTn— Daily Star (@dailystar) October 13, 2020
«Родриго очень хочет жить», - рассказывает его гордый отец Константино Алвес. – Он показал нам, что медицина перед силой человека бессильна. Он боец».
Мать ребенка Марлен Симао вспоминает крещение ребенка в трехдневном возрасте в отделении интенсивной терапии. «Это было похоже на прощание. Мы были в инкубаторе», - говорит она. Симао призналась, что из-за пандемии они не смогли отпраздновать день рождения сына масштабно.
Против врача который сопровождал беременность жительницы Португалии, возбудили уголовное дело. Лечебный центр Сетубала начал расследование, чтобы определить, был ли факт медицинской халатности во время рождения ребенка. Акушера отстранили от службы в апреле 2020 года.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!