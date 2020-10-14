«Безликий ребенок», которому пророчили несколько часов жизни, отпраздновал день рождения

Мать ребенка Марлен Симао вспоминает крещение ребенка в трехдневном возрасте в отделении интенсивной терапии. «Это было похоже на прощание. Мы были в инкубаторе», - говорит она. Симао призналась, что из-за пандемии они не смогли отпраздновать день рождения сына масштабно.

Против врача который сопровождал беременность жительницы Португалии, возбудили уголовное дело. Лечебный центр Сетубала начал расследование, чтобы определить, был ли факт медицинской халатности во время рождения ребенка. Акушера отстранили от службы в апреле 2020 года.