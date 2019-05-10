Без двух месяцев год: Тарасов и Костенко показали новые фото дочери

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов часто балуют подписчиков фотографиями своей дочери Миланы. Девочка родилась в июле прошлого года и в пятницу, 10 мая, ей исполнилось десять месяцев. «Моя славная и милая доченька Милашка ❤️Без двух месяцев год, а я все так же не верю в это счастье😍🐣 Мне неважно, чьи у тебя губы и глаза! Главное, чтобы Здоровье было, как у трёх богатырей 👊🏻 Спасибо тебе за твою любовь и жизнерадостность!» — написала модель под нежным фото в Instagram.
«Моя маленькая принцесса, спасибо тебе за эти 10 месяцев! Благодаря тебе я становлюсь мудрее, сильнее и очень кайфую от того, что чувствую, как ты любишь меня» — поздравил малышку футболист.
«Копия папа», «Невероятная девочка 💕», «Доченька просто маленькая копия папа», «Такая щекастенькая кнопка», «Будущая мисс Россия ))», «Очень похожа на Дмитрия», «Она очень красивая и похожа на Вас обоих», «Как она похожа на папу!👍А на маму будет похожей, когда вырастет и станет Мисс Россия», «Она и правда милашка», «Красивая девочка! На папу очень похожа! 🤗» — пишут фолловеры.
А как Вам кажется, на кого больше похожа Милана?
Больше о семье Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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