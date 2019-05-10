Без двух месяцев год: Тарасов и Костенко показали новые фото дочери

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов часто балуют подписчиков фотографиями своей дочери Миланы. Девочка родилась в июле прошлого года и в пятницу, 10 мая, ей исполнилось десять месяцев. «Моя славная и милая доченька Милашка ❤️Без двух месяцев год, а я все так же не верю в это счастье😍🐣 Мне неважно, чьи у тебя губы и глаза! Главное, чтобы Здоровье было, как у трёх богатырей 👊🏻 Спасибо тебе за твою любовь и жизнерадостность!» — написала модель под нежным фото в Instagram.